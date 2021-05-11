شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزة جديدة لإظهار مدى توفر أسرة المستشفيات فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على أعقاب حالة Covid- 19 فى الهند، أعلنت شركة جوجل العملاقة للبحث على الإنترنت عن تدابير جديدة وميزات مفيدة يتم طرحها عبر خدماتها - بما فى ذلك البحث و YouTube و Maps و جوجل Pay، حيث قالت الشركة فى منشور لها :"فى الوقت الحالي، نركز على ثلاثة مجالات ذات أولوية: ضمان وصول الأشخاص إلى أحدث المعلومات وأكثرها موثوقية ؛ تضخيم رسائل السلامة والتطعيم الحيوية ؛ وتقديم الدعم المالى للمجتمعات المتضررة والسلطات الصحية والمنظمات الأخرى .

خرائط جوجل

بدأت الشركة برنامجًا تجريبيًا على خرائط جوجل يستخدم وظيفة الأسئلة والأجوبة لمساعدة المستخدمين الذين يبحثون عن أسرة المستشفيات والأكسجين الطبي، وباستخدام هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من طرح ومشاركة المعلومات المحلية حول توفر الأسرة والأكسجين الطبى فى مواقع محددة، وأضافت جوجل: "نظرًا لأن هذا سيكون محتوى من إنشاء المستخدم ولن يتم توفيره من قبل مصادر معتمدة، فقد يكون مطلوبًا للتحقق من دقة المعلومات وحداثتها قبل استخدامها".

بحث جوجل

عند البحث عن التطعيم، قالت جوجل إن بحثها يعرض للمستخدمين معلومات ذات صلة مثل آخر التحديثات حول سلامة اللقاح وفعاليته وآثاره الجانبية، بالإضافة إلى معلومات التسجيل التى توجه المستخدمين إلى موقع Co- WIN، وعلاوة على ذلك، فإنه يعرض معلومات منفصلة فى علامات تبويب مثل الوقاية والرعاية الذاتية والعلاج لسهولة المشاهدة.

وعندما يتعلق الأمر بالبحث عن مواقع مراكز الاختبار والتطعيم، قالت جوجل إنها تعرض أكثر من 23000 مركز تطعيم فى جميع أنحاء البلاد باللغة الإنجليزية وثمانى لغات هندية.

موقع YouTube

بالنسبة لجميع أولئك الذين يعتمدون على YouTube كمصدر أساسى للمعلومات، أنشأت جوجل مجموعة من قوائم التشغيل حول اللقاحات، مما يمنع انتشار COVID- 19، وتدعى جوجل أن هذه الحقائق مأخوذة من خبراء فى رعاية COVID- 19.

جوجل باي

أضافت جوجل الدعم للتبرع للمنظمات غير الربحية التى تساعد فى هذا الوقت، ويمكن لأولئك الذين يرغبون فى التبرع لمنظمات مثل GiveIndia و Charities Aid Foundation و Goonj و Save the Children و Seeds و UNICEF India القيام بذلك باستخدام جوجل Pay.