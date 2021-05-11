ميزة جديدة من فيسبوك يمكنها أن تخلّص الناس من عادة سيئة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 11:11 صباحاً - منذ 39 دقيقة

قررت شركة فيسبوك العملاقة اختبار ميزة جديدة من شأنها تخليص الناس من عادة سيئة خلال تصفحهم الموقع، وذلك بحسب تقارير صحفية عالمية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن فيسبوك تختبر خاصية جديدة، تطالب من خلالها الأشخاص بقراءة المقالات قبل مشاركتها، حتى لا يشارك المستخدمون مقالات لم يقرؤوها ويساعدوا بذلك على انتشار معلومات مضللة.

وستنبه تلك الخاصية الجديدة من فيسبوك المستخدم، عند مشاركته رابط قبل قراءته برسالة عاجلة مفادها “أنت على وشك مشاركة هذه المقالة من دون فتحها أو قراءتها”، ليظهر خيارات أمام المستخدم إما فتح المقال أو إعادة نشرها كالمعتاد.

وقد تركز منصة فيسبوك نطاق اختباراتها حاليا على الأخبار والمقالات الخاصة بـ”كوفيد-19”.