أصوات غريبة تشبه “الهمهمة” خارج النظام الشمسي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 11:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

التقطت مركبة الفضاء الأميركية “فوييجر 1” التابعة لوكالة ناسا، أصوات غريبة تشبه الهمهمة خارج نظامنا الشمسي، وفق ما ذكر علماء فضاء حللوا هذه الأصوات.

إذ تعد فوييجر 1 أبعد جسم من صنع الإنسان تم إطلاقه باتجاه حافة النظام الشمسي قبل 44 عامًا. وتتنقل المركبة بين النجوم لاكتشاف تفاصيل ما رواء النظام الشمسي. كما رصدت الأجهزة الموجودة على متن المركبة الفضائية أصوات يبدو أنها “ضجيج الكون” خارج نظامنا الشمسي.

وقال علماء فضاء إن الأصوات تنبعث مما يسمى “الغازات البينجمية” أو موجات البلازما الموجودة في الفضاء الفارغ إلى حد كبير بين النجوم.

وتشير النتائج إلى حدوث المزيد من الغازات البينجمية أكثر مما كان يعتقد العلماء سابقًا. لكن العلماء غير متأكدين من النشاط المنخفض المستوى الذي يمكن أن يسبب الضوضاء، لكنهم يقترحون أنه قد يكون نتيجة “تذبذبات البلازما المثارة حرارياً”.