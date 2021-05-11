تكنولوجيا: nubia تستعد للإعلان عن هاتف nubia Z30 Pro في حدث يعقد في 20 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت nubia إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على موعد الحدث القادم في 20 من مايو للإعلان الرسمي عن هاتف nubia Z30 Pro.

جاء هاتف ZTE Axon 20 بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة للمرة الأولى في الهواتف الذكية، ولقد أكد الرئيسي التنفيذي للشركة على إضافة تحسينات لتقنية الكاميرة أسفل الشاشة والتي تقدم في إصدار الشركة المرتقب nubia Z30 Pro.

ولقد نشر إعلان nubia اليوم على منصة Weibo، حيث يأتي هاتف nubia Z30 Pro خلال الحدث الذي يعقد من الشركة في 20 من مايو بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، والتي إستعرضت خلال فعاليات مؤتمر MWC Shanghai الذي عقد خلال شهر فبراير.

أيضاً نشر Ni Fei رئيس شركة ZTE صور توضح موقع الكاميرة المدمجة أسفل الشاشة والغير مرئي في الجهاز، وهي ترقية كبيرة عن الجيل الأول لهذه التقنية.

يذكر أن التسريبات قد أوضحت بعض مواصفات هاتف nubia Z30 Pro الذي يأتي بشاشة AMOLED، ويدعم التكبير hybrid حتى 100 مرة بإستخدام عدسات telephoto والبرمجيات في الهاتف، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب لاحقاً هذا الشهر.

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