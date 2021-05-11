شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يفتح باب التقديم لبرنامج تحفيز المجموعات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فيس بوك عن فتح باب التقديم لبرنامج تحفيز مجموعات فيسبوك 2021، حيث يركز البرنامج الذى يقام بالتعاون مع رايز- أب على تأهيل القادة لحصد قوة مجتمعهم وتحويل الأفكار إلى أفعال على أرض الواقع، حيث سيحصل القادة الذين يقع عليهم الاختيار على تدريب مكثف وتمويل يصل إلى 50 ألف دولار أمريكى كى يواصلوا دعم مبادرات مجتمعهم، كذلك ستصبح أكثر المبادرات الواعدة مؤهلة للفوز بجزء من تمويل إضافى بقيمة 1 مليون دولار أمريكي.

وسوف يتم إدراج المتقدمين إذا ما نجحوا فى التأهل فى برنامج مدته 8 أشهر حيث سيتلقون تدريبات تنظيمية وجلسات تعليمية بمناهج مخصصة يقدمها خبراء ومدربين بهدف دعمهم فى تقوية مجموعاتهم وتخطيط وتنفيذ مبادراتهم، ويبدأ البرنامج المكون من 3 مراحل بتلقى المشاركين تدريباً حول بناء واستدامة المجموعات.

كما سيتاح للمشاركين استخدام منتجات فيسبوك الجديدة بشكل مبكر بهدف مساعدة المجموعات على إدارة وتفعيل أعضائهم بشكل أفضل، وبعدها سيعمل المشاركون على تطوير وتحريك مجموعاتهم نحو المبادرة التى وقع عليها الاختيار، وما أن يتم اختتام هذه المراحل، سيتم تقديم الفكرة إلى جمهور من الشركاء المحتملين، المرشدين، ولجنة تحكيم ستقوم بمكافأة أكثر المبادرات الواعدة بتمويل إضافي، وبعدها سيعمل المشاركون مع مجموعاتهم وفريق فيسبوك لتفعيل هذه المبادرات وحصد قوة مجموعاتهم لتحقيق التغيير الإيجابي.

وفى حديثه حول أهمية البرنامج، صرح كيران يوليساوا، مدير إدارة شراكات المجموعات بفيسبوك فى الشرق الأوسط وأفريقيا: "تساعد مجموعات فيس بوك وقادتها على مواجهة التحديات الاجتماعية، ومشاركة المعرفة والمعلومات، بينما يتواصلون مع الآخرين الذين يشاركونهم نفس الاهتمامات والشغف نحو قضية ما، لقد رأينا العديد من المجموعات الرائعة فى جنوب أفريقيا، كينيا، ونيجيريا التى تستخدم منصتنا لدفع التغيير وتقديم الدعم والتشجيع لآلاف البشر، ونحن فى غاية الحماس لتقديم هذا البرنامج لقادة مجتمع فيسبوك كى نساعدهم على تعظيم هذا الأثر بشكل أكبر".

وأضاف أن هذا البرنامج مفتوح للمجتمعات المتواجدة فى مجموعات فيسبوك بقادة يقيمون فى مصر وسنهم فوق الـ18عاماً، ويجب أن يكون المجتمع موجوداً بالفعل لمدة تزيد عن عام وألا يقل عدد الأعضاء عن 1000 شخص، مشيرا إلى أن باب التقديم مفتوح حتى 31 مايو.

يذكر أن برنامج تحفيز المجموعات جزء مبادرة فيسبوك العالمية - برنامج ريادة مجتمع فيسبوك والتى تستثمر فى الأفراد لدعم المجموعات، إذ تدخل المبادرة عاملها الثالث، حيث قام برنامج تحفيز المجموعات بتمويل عدة مجموعات فيسبوك – حيث ركز عام 2019 على تطوير الريادة وفى 2020على مساعدة المجتمعات ذات الأثر على النمو.