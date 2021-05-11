شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تعيين صورك كخلفية حية على Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تظهر مجموعة صور Google Photos الخاصة بك بالفعل في شاشة توقف مخصصة أو مكتبة صور على الأجهزة الذكية حول منزلك، مثل Nest Hub لكن حاليا يمكن لهذه الصور أيضًا أن تزين الشاشة الرئيسية لهاتف Android الخاص بك في شكل خلفية حية وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ويمكّنك آخر تحديث لتطبيق "صور Google" من تعيين ذكرياتك كخلفية يتم تدويرها تلقائيًا، لاستخدام هذه الميزة، يجب أن يكون لديك التطبيق v5.22 وبمجرد تحديثه إليك كيفية تعيين صورك كخلفية متحركة:

انتقل إلى شاشتك الرئيسية واضغط طويلاً على مساحة فارغة.

توجه إلى قسم ورق الحائط.

قم بالتمرير لأسفل إلى خلفيات حية.

حدد الذكريات لتعيين صورك كخلفية حية.

وعلى الرغم من ذلك لا توجد طريقة للتحكم في الصورة التي تظهر كخلفية على شاشتك الرئيسية أو شاشة القفل لذا كن مستعدًا للحصول على صور عشوائية وهادئة من تلك التى لا تتذكر أنك التقطتها.