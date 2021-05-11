شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما حقيقة تأجيل Windows 10x؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نظام التشغيل Windows 10x ، منافس Microsoft Chrome OS الذي تم الإعلان عنه في عام 2019 جنبًا إلى جنب مع Surface Neo ، قد تم تأجيله، وفقًا لتقرير صادر عن بيتري، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت Microsoft قد تخلت تمامًا عن المشروع، إلا أنه لم يصل هذا العام و"قامت الشركة بتحويل الموارد إلى Windows 10 و10X وفقا لتقرير بيتري.

ووفقا لموقع TheNextWeb، تمتلك Microsoft تاريخًا طويلًا في محاولة إنشاء إصدارات "خفيفة" من Windows محسّنة للأجهزة المحمولة، مثل نظام التشغيل Windows RT ، ونظام التشغيل Windows 8 الذي تم تحسينه لمعالجات ARM ، ثم حاول Windows 10 S تقليص وظائف Windows لتحسين الأداء على الأجهزة منخفضة الطاقة.

ولم يحقق أي من نظامي التشغيل نجاحًا كبيرًا، وسرعان ما تم تأجيل كلاهما، يبدو أن نظام Windows 10x مصمم لنفس المصير، إلا أنه قد لا يكون متاحًا للمستخدمين في المقام الأول.

هناك فرصة جيدة لأن الوباء والتطورات الحديثة في الأجهزة أعادت صياغة منظور Microsoft، جنت الشركة الكثير من الأموال خلال الوباء، مع نمو عائدات Windows OEM بنسبة 10% - كل هذا دون الحاجة إلى منافس Chrome OS "خفيف"، تقدم معالجات أجهزة الكمبيوتر المحمولة أداءً أفضل من أي وقت مضى أيضًا، وحتى الأجهزة ذات الميزانية المحدودة أكثر من قابلة للاستخدام مع عمر بطارية لائق.

هذا لا يعني أن Windows لا يمكنه استخدام بعض التحسينات؛ لا تزال تجربة الشاشة التي تعمل باللمس غير قريبة من تجربة نظامي التشغيل Android و iOS ، لذا فهي لا تزال الأنسب كنظام تشغيل للماوس ولوحة المفاتيح، بدلاً من ذلك، قد يكون من المنطقي أن تأخذ بعض العمل في Windows 10x وتطبيقه على Windows 10 القياسي، مما يسمح لنظام التشغيل بالتكيف اعتمادًا على نوع الجهاز الذي يتم استخدامه عليه.

يقال إن الشركة تخطط لإصلاح مرئي كبير لنظام التشغيل Windows 10 في مؤتمر Build الخاص بها في وقت لاحق من هذا الشهر، لذلك هناك فرصة أن نسمع المزيد في ذلك الوقت، نأمل ألا يتم تجاهل Surface Neo أيضًا؛ لا تزال واحدة من أكثر أجزاء أجهزة الكمبيوتر إثارة منذ سنوات.