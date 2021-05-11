شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. طريقة تفعيل ميزة Shadow Ban فى تطبيق انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت منصة انستجرام ميزة تعرف بـ Shadow Ban أو الحظر الخفي، وهى ميزة تتيح للأصدقاء رؤية المحتوى الذى تنشره ولكن أى تعليقات يتركونها تكون غير مرئية لك ولجميع متابعيك الآخرين، وهى بديل فعال للغاية لحظر المستخدمين، حيث تساعد فى القضاء على ازعاج بعض المستخدمين دون الحاجة لحذفهم.

خطوات تفعيل ميزة Shadow Ban لحظر متابع فى انستجرام:

- افتح Instagram وانتقل إلى المنشور الذى يحتوى على تعليق من أحد المزعجين.

- اسحب لليسار على التعليق وسترى زرًا بعلامة تعجب، اضغط عليها.

- فى القائمة المنبثقة، حدد الخيار “تقييد اسم المستخدم”.

- سيؤدى هذا إلى حظر المستخدم على حسابك بشكل فعال.

وعلي جانب آخر طرحت شبكة انستجرام ميزة جديدة تتعلق بإضافة تسميات توضيحية يتم إنشاؤها تلقائيًا إلى Stories، وهى الميزة التى كشفت تقارير سابقة أن الشركة تعمل على تطويرها، حيث أعلنت الشركة عبر تويتر أنها أضافت الآن ملصقًا جديدًا للقصص والذى سيحول تلقائيًا ما يقوله المستخدمون إلى نص - مما يجعله يعمل بشكل أساسى مثل النسخ المباشر.

وفى تغريدة لها، قالت الشركة إنه من المقرر طرح نفس الوظيفة لـ Reels قريبًا أيضًا، ولكن فى الوقت الحالي، تم تفعيله "فى عدد قليل من البلدان"، لتمكين التسميات التوضيحية التى تم إنشاؤها تلقائيًا فى "القصص".