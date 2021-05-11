شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسعى لتوفير ميزة صحية جديدة فى ساعتها Watch 7.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مر السنين، أصبحت Apple Watch جهازًا مفيدًا لمراقبة الصحة واللياقة البدنية، حيث تقدم أبل بالفعل ميزات مهمة مثل مراقبة ECG و SpO2 فى ساعتها الذكية، والآن، تعمل الشركة على إضافة ميزة مراقبة صحية أخرى مهمة ومفيدة فى ساعتها الذكية القادمة.

وأشارت العديد من الشائعات إلى أن شركة أبل تخطط لدمج مراقبة الجلوكوز فى Apple Watch 7، ومع ذلك، فقد ألمحت الشركة نفسها الآن إلى أن الميزة قد تأتى فى الساعة الذكية القادمة، وكما ذكرت 9to5Mac، كشفت أبل عن الميزة فى أحد استطلاعاتها المنتظمة.

وكشف التقرير أن الاستطلاع يسأل المستخدمين عن أى تطبيقات قاموا بتثبيتها لتتبع عادات الأكل والأدوية ومستويات السكر فى الدم، ويشير هذا إلى أن الشركة تفكر فى إدخال أنظمة مراقبة نسبة الجلوكوز فى الدم فى الساعة الذكية، وبصرف النظر عن هذا، ركزت الأسئلة الأخرى التى تم طرحها فى الاستطلاع على الميزات الصحية المضمنة فى Apple Watch.

وتم الإبلاغ فى الماضى عن أن شركة أبل ربما كانت تعمل على مقياس جلوكومتر غير جراحى لساعتها، وتقدم Apple Watch على مر السنين ميزة واحدة كبيرة كل عام، تعد مراقبة مستوى الجلوكوز فى الدم ميزة عالية الترقب، حيث إن عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى فى جميع أنحاء العالم يتزايد فقط.