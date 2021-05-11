شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الأمريكية تعمل على مساعدة أكبر مشغل لأنابيب الوقود بعد هجوم إلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عمل مسئولون بالحكومة الأمريكية عن كثب مع شركة كولونيال بايبلاين المشغلة لأنابيب الوقود في الولايات المتحدة، لمساعدتها على التعافي من هجوم إلكتروني عبر برامج الفدية أجبر الشركة على إغلاق شبكة وقود مهمة تزود الولايات الشرقية المكتظة بالسكان.

ويعد الهجوم أحد أكثر مخططات الفدية الرقمية التي تم الإبلاغ عنها تخريبًا، وقد أثار دعوات من المشرعين الأمريكيين لتعزيز الحماية للبنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة من هجمات القرصنة وفقا لما نقله موقع yahoo finance عن رويترز.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو إن إصلاح خط الأنابيب يمثل أولوية قصوى لإدارة بايدن، وأن واشنطن تعمل على تجنب المزيد من الانقطاعات الشديدة في إمدادات الوقود من خلال مساعدة كولونيال على إعادة التشغيل بأسرع ما يمكن لشبكة خطوط الأنابيب التي يزيد طولها عن 5500 ميل (8850 كيلومترًا) من تكساس إلى نيو جيرسي.

وقال ريموندو في برنامج "Face the Nation" الذي تبثه شبكة سي بي إس: "إنها جهود شاملة في الوقت الحالي"، "نحن نعمل عن كثب مع الشركة والمسؤولين الحكوميين والمحليين للتأكد من عودتهم إلى العمليات الطبيعية بأسرع وقت ممكن وعدم حدوث اضطرابات في الإمداد."

وقالت كولونيال إن خطوط الوقود الرئيسية لديها لا تزال غير متصلة بالإنترنت لكن بعض الخطوط الأصغر بين المحطات ونقاط التسليم تعمل الآن، ولم تقدم شركة Raimondo ولا الشركة تقديرا لموعد إعادة التشغيل الكامل ورفضت كولونيال الإدلاء بأي تعليق آخر يوم الأحد.

وقفزت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 3% إلى 2.217 دولار للغالون، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2018، مع افتتاح التداول لهذا الأسبوع وتفاعل المشاركون في السوق مع الإغلاق.

وتقوم المستعمرة بنقل ما يقرب من 2.5 مليون برميل يوميًا من البنزين وأنواع الوقود الأخرى من مصافي التكرير على ساحل الخليج إلى المستهلكين في وسط المحيط الأطلسي وجنوب شرق الولايات المتحدة.

وتخدم شبكة خطوط الأنابيب الواسعة الخاصة بها المطارات الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك مطار هارتسفيلد جاكسون في أتلانتا، وهو أكثر المطارات ازدحامًا في العالم من حيث حركة المسافرين.

وقال متحدث باسم مطار شارلوت دوجلاس الدولي إن المطار به إمداد في متناول اليد وإنه "يراقب الوضع عن كثب"، مضيفًا أن المجمع مزود بخط أنابيب رئيسي آخر بالإضافة إلى كولونيال.

قال خبراء وقود التجزئة، بما في ذلك جمعية السيارات الأمريكية، إن انقطاع التيار الكهربائي لعدة أيام قد يكون له آثار كبيرة على إمدادات الوقود الإقليمية، لا سيما في جنوب شرق الولايات المتحدة.

خلال فترات انقطاع الاستعمار السابقة، ارتفعت أسعار التجزئة في الولايات الجنوبية الشرقية بشكل كبير.

مكاتب حكام الولايات في العديد من الولايات الأمريكية الأكثر عرضة لنقص الوقود - بما في ذلك تينيسي وجورجيا وماريلاند - لم تكن متاحة على الفور للتعليق.

الاشتباه في الجرائم السيبرانية

بينما لا يزال تحقيق الحكومة الأمريكية في مراحله المبكرة، قال مسؤول أمريكي سابق وثلاثة مصادر في الصناعة إن المتسللين يشتبه في كونهم مجموعة إجرامية إلكترونية محترفة تسمى DarkSide.

DarkSide هي واحدة من العديد من عصابات برامج الفدية التي تبتز الضحايا بينما تتجنب الأهداف في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، تحصل المجموعات على إمكانية الوصول إلى الشبكات الخاصة، وتقوم بتشفير الملفات باستخدام البرامج، وغالبًا ما تقوم أيضًا بسرقة البيانات، يطالبون بالدفع لفك تشفير الملفات ويطلبون بشكل متزايد أموالاً إضافية لعدم نشر المحتوى المسروق.

وفي هجوم كولونيال ، استولى المتسللون على أكثر من 100 جيجا بايت من البيانات، وفقًا لشخص مطلع على الحادث.

وقال المصدر إنه في الوقت الذي عمل فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات الحكومية الأخرى مع الشركات الخاصة للرد، فإن نظام الحوسبة السحابية الذي استخدمه المتسللون لجمع البيانات المسروقة تم إيقافه يوم السبت الماضي.

لا يبدو أن بيانات كولونيال قد تم نقلها من هذا النظام في أي مكان آخر، مما قد يحد من نفوذ المتسللين لابتزاز الشركة أو زيادة إحراجها.

وقالت مصادر بالقطاع إن شركة FireEye للأمن السيبراني من بين أولئك الذين تعاملوا مع الهجوم، FireEye رفض التعليق، وقالت كولونيال إنها تعمل مع "شركة أمن إلكتروني رائدة تابعة لطرف ثالث" لكنها لم تذكر اسم الشركة.

الرسائل التي تركت مع قراصنة DarkSide لم يتم إرجاعها على الفور، الموقع المظلم للمجموعة، حيث ينشر المتسللون بانتظام بيانات عن الضحايا، لم يشر إلى خط أنابيب كولونيال.

ورفضت كولونيال التعليق على ما إذا كان قراصنة دارك سايد متورطين في الهجوم، أو متى حدث الاختراق أو الفدية التي طالبوا بها.

بايدن مقتنع بالقرصنة

وقال البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الهجوم الإلكتروني صباح يوم السبت الماضى، مضيفًا أن الحكومة تعمل لمحاولة مساعدة الشركة على استعادة العمليات ومنع انقطاع الإمدادات.

قال السناتور الأمريكي بيل كاسيدي، وهو جمهوري من لويزيانا وعضو في لجنة الطاقة، إن المشرعين مستعدون للعمل أكثر مع شركات البنية التحتية الحيوية المملوكة للقطاع الخاص للحماية من الهجمات الإلكترونية.

وقال في برنامج "Meet the Press" على شبكة NBC: "لا يمكن المبالغة في التضمين لهذا، بالنسبة لأمننا القومي، وأعدكم بأن هذا شيء يمكن للجمهوريين والديمقراطيين العمل معًا عليه".

خط أنابيب وقود آخر يخدم نفس المناطق يحمل ثلث ما تفعله كولونيال، سيتطلب أي انقطاع طويل الأمد للناقلات نقل الوقود من ساحل الخليج الأمريكي إلى موانئ الساحل الشرقي.

وتصدر الإدارة الفيدرالية لسلامة ناقلات السيارات ساعات مؤقتة من الإعفاء من الخدمة لسائقي الشاحنات الذين ينقلون المنتجات المكررة إلى 17 ولاية ساحلية جنوبية وشرقية بما في ذلك ألاباما وديلاوير وفلوريدا وجورجيا ونيوجيرسي ونيويورك.

كان من تعقيد الخطط الاحتياطية، وفقًا لمصدر صناعي مطلع على الاستجابة الفيدرالية، أن صفوف سائقي شاحنات الوقود لشركات النقل البري الرئيسية، والتي يمكن أن تلتقط جزءًا من حجم خطوط الأنابيب، قد انخفضت بنسبة 25% أو أكثر بسبب من عدوى فيروس كورونا.

وقالت شركات تكرير النفط اتصلت بها رويترز في مطلع الأسبوع إن عملياتها لم تتأثر بعد، كان البعض يعمل لإيجاد وسيلة نقل بديلة للعملاء.