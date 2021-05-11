شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أزمة فنية لبنك أمريكى تمنع المستخدمين من الوصول لحساباتهم عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق بنك Simple عبر الإنترنت وكان من المفترض أن ينقل حسابات العملاء بسلاسة إلى شركته الأم BBVA. ولكن بدلاً من ذلك، وجد العديد من المستخدمين أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم المصرفية على الإطلاق، حيث عرض موقع BBVA على الويب مجموعة متنوعة من رسائل الخطأ، "خطأ في النظام" فى تحذيرات بأن معلومات حساباتهم غير متطابقة.

وسارت عملية الانتقال بشكل غير جيد لدرجة أن موقع BBVA في الولايات المتحدة يفتح الآن على لافتة حمراء كبيرة تحذر المستخدمين من فترات انتظار خدمة العملاء الممتدة، سيرى أي شخص يزور صفحة الانتقال البسيط لافتة حمراء مختلفة يعتذر عنها وفقا لما نقله موقع the verege.

وقال في رسالة "إلى عملاء يتحولون إلى BBVA: لم تكن هذه تجربة تحويل جيدة للعديد منكم"، "نحن نعلم هذا ، ونحن نعتذر بصدق."

وتم افتتاح Simple للعملاء في عام 2012 وكان من المفترض أن يقدم نهجًا رقميًا أولاً للخدمات المصرفية، كما كان للخدمة موقع ويب وتطبيق تصنيف المدفوعات وإرسال الأموال وتحديد أهداف الادخار، تم شراؤها من قبل BBVA في عام 2014.

وقالت BBVA في يناير إنها ستغلق Simple في وقت لاحق من عام 2021، جاء القرار من الشركة "إعادة تقييم أهدافها" كجزء من عملية بيع مخطط لها إلى PNC Bank ، والتي توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على عمليات BBVA في الولايات المتحدة في نوفمبر 2020 لكن الاستحواذ لم يغلق بعد.

وتم نقل الحسابات بنجاح من Simple إلى BBVA يوم السبت الماضي، لكن المشكلات الفنية منعت العملاء من تسجيل الدخول، حسبما نقل موقع the verege عن متحدث باسم BBVA.

وأضاف "أدى ذلك إلى سلسلة متتالية من المشاكل، "نظرًا لحجم العملاء الذين يحاولون التسجيل في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمحمول في وقت واحد، كانت هناك صعوبات فنية في عملية التسجيل، مما أدى إلى ارتفاع حجم المكالمات في مراكز الاتصال الخاصة بنا، مما أدى إلى إرباك النظام، وخلق أوقات انتظار أطول من المعتاد".

وقال" لا تزال بطاقات الخصم وأجهزة الصراف الآلي والشيكات والمعاملات المجدولة تعمل بشكل صحيح، على الرغم من أن الوصول إلى الحساب عبر الإنترنت والجوال لا يزال غير متاح للمستخدمين الذين يواجهون مشكلات".

قال المتحدث باسم الشركة: "نعلم أن عملية التحويل هذه لم تكن سلسة بالنسبة لعملائنا ونعتذر لهم بصدق"، "نحن نعمل على تصحيح الأمر، بما في ذلك تمديد ساعات العمل في مركز الاتصال لدينا وإضافة موظفين للتعامل مع المكالمات الواردة."

يبدو أن بعض الأشخاص تمكنوا من الوصول إلى حساباتهم بعد الانتظار أو العمل مع خدمة عملاء BBVA، بناءً على ردود الفعل على Twitter من قاعدة مستخدمي Simple عبر الإنترنت، لكن لا يزال الكثير من الأشخاص غير قادرين على الوصول رغم ذلك ولم يتمكنوا من الحصول على المساعدة من خدمة عملاء BBVA.

لم تقدم BBVA جدولًا زمنيًا للوقت الذي تتوقع فيه استعادة الوصول إلى الحساب لجميع المستخدمين، في رسالتها، كتبت BBVA أن الشركة "تعمل على إعادة الإنترنت في أسرع وقت ممكن".