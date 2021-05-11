شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى أندرويد.. 5 ألعاب يمكنك لعبها مع أصدقائك وعائلتك خلال فترة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت موجة فيروس كورونا إلى وضع الجميع فى الحظر مرة أخرى، حيث قد يكون اللعب مع الأصدقاء خيارًا جيدًا للتغلب على الملل، وفيما يلى إليك أفضل 5 ألعاب على نظام أندرويد الأساسى يمكنك الاستمتاع بها.

Call of Duty Mobile

توفر هذه اللعبة أوضاعًا متعددة اللاعبين عبر الإنترنت مثل Frontline و Team Deathmatch حيث يمكن للاعبين مواجهة بعضهم البعض فى مباريات 5 ضد 5، كما أن لديها وضع معركة رويال حيث يمكنك الاختيار من بين مجموعات المهارات الخاصة المحددة مسبقًا لتكون عونًا لفريقك، وأيضا، يمكنك السيطرة على المركبات مثل طائرات الهليكوبتر والسيارات المدرعة.

Fortnite

ظلت Fortnite مشهورة على أندرويد لفترة طويلة حتى الآن، فهى واحدة من أشهر العاب الباتل رويال سريعة الخطى من Epic Games، وإلى جانب PUBG Mobile، ظلت Fortnite واحدة من أفضل ألعاب الهاتف المحمول فى السنوات الأخيرة، و الآن، تواجه تحديات من Call of Duty: Mobile و Apex Legends القادمة للموبايل.

Grid Autosport

لعشاق العاب سباقات السيارات، يمكنهم ممارسة هذه اللعبة، ليعيشوا حياة متسابقى السيارات، حيث يمكن التسابق فى مجموعة متنوعة من التخصصات مثل Open- Wheel وEndurance وDemolition وDrift وما إلى ذلك، وتتطلب اللعبة أندرويد 9 Pie أو إصدارًا أحدث.

Lords Mobile: Kingdom Wars

إنها لعبة إستراتيجية فى الوقت الحقيقى مع وضع متعدد اللاعبين عبر الإنترنت يتيح لك بناء مملكتك الخاصة، وهناك أربعة أنواع من القوات فى اللعبة وست طرق لترتيبهم فى تشكيلات، تتيح لك اللعبة إنشاء فريق من خمسة أبطال للعب الحملة.

Garena Free Fire

من المحتمل أن تكون اللعبة الأقرب إلى PUBG Mobile من حيث الشكل واللعب، فقد اكتسبت Garena Free Fire لاعبين متعددين بعد حظر PUBG Mobile فى بعض الدول، وهى لعبة إطلاق نار للبقاء على قيد الحياة، تضع 49 لاعبًا فى مواجهة بعضهم البعض فى جزيرة نائية وتمنحهم 10 دقائق لكل مباراة.