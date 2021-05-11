تكنولوجيا: ابل تخطط للتحول إلى شرائح مودم 5G مطورة من الشركة في 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من المحلل Ming-Chi Kuo عن خطط ابل للتحول لإستخدام شرائح مودم 5G المطورة من الشركة بحلول عام 2023.

بدأت شركة ابل خلال الفترة الماضية للتحول لإستخدام إصدارات الشركة الخاصة من رقاقات المعالج في أجهزة ماك وايضاً جهاز الآيباد برو، واليوم يؤكد تقرير المحلل Ming-Chi Kuo على أن ابل في طريقها لإنتاج شرائح مودم 5G أيضاً.

ويؤكد تقرير المحلل Kuo على تسريبات سابقة أشارت إلى أن ابل تطور شرائح مودم 5G تدعم شبكات sub-6 و mmWave 5G، كما أكدت ابل في ديسمبر من 2020 على تطوير رقاقات 5G.

ولقد أعلنت شركة ابل منذ بضعة أشهر عن الإستثمار في منشأة جديدة للبحث والتطوير في ميونيخ ألمانيا، والتي تستهدف بشكل رئيسي تطوير رقاقات مودم 5G، والتقنيات اللاسلكية من بين تقنيات أخرى.

يذكر أن ابل قد دخلت في السابق في نزاعات قضائية مع كوالكوم حول براءات إختراع، مما أدى إلى تحول ابل إلى تصاميم Intel خلال 2018، ومن ثم تم بيع هذا القسم إلى شركة ابل في 2019، وهو الأساس الذي ترتكز عليه ابل في الوقت الحالي لبدء إنتاج شرائح مودم 5G.

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