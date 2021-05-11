شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 طرق للتأكد أن كلمات المرور الخاصة بك آمنة وسهلة التذكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأكثر من 15 عامًا، كانت هناك تنبؤات مختلفة من قادة التكنولوجيا حول موت كلمات المرور، حيث تنبأ بيل جيتس بذلك فى عام 2004 وتوقعت مايكروسوفت ذلك لعام 2021، كما كان هناك العديد من التصريحات المماثلة بينهما، جنبًا إلى جنب مع الانتقادات المستمرة لكلمات المرور باعتبارها وسيلة غير كافية للحماية.

ومع ذلك، تظل كلمات المرور جانبًا شائعًا من جوانب الأمن السيبراني، وهو شيء يستخدمه الناس كل يوم، وعلاوة على ذلك، تظهر كلمات المرور علامات قليلة على الاختفاء حتى الآن، لكن لا يزال الكثير من الناس يستخدمونها بشكل سيئ ويبدو أنهم غير مدركين للممارسات الجيدة الموصى بها.

ومع ذلك، فإن التوجيه الحالى هو السماح بالتعقيد ولكن لا يتطلبه، والاعتبار بشكل أساسى قوة كلمة المرور كمرادف لطول كلمة المرور، حيث توجد بعض التوصيات بإنشاء كلمة مرور طويلة من خلال الجمع بين ثلاث كلمات عشوائية، مما يتيح شيئًا أطول وأكثر سهولة فى التذكر من العديد من الخيارات القياسية.

ووفر بعض الخبراء نصائح حول اختيار واستخدام كلمات المرور وشرحها بإيجاز أدناه:

- استخدم كلمة مرور قوية ومنفصلة لبريدك الإلكترونى - لأن هذا غالبًا هو طريقك للوصول إلى حسابات أخرى.

- أنشئ كلمات مرور قوية باستخدام ثلاث كلمات عشوائية - سيعطيك هذا كلمات مرور أقوى وأكثر سهولة فى التذكر.

- احفظ كلمات المرور الخاصة بك فى متصفحك - فهذا يمنعك من نسيانها أو فقدها.

- قم بتشغيل المصادقة ذات العاملين - وهذا يضيف عنصر حماية إضافيًا حتى إذا تم اختراق كلمة المرور الخاصة بك.

من المفيد تكملة ذلك بتذكيرات إضافية بعدم استخدام نفس كلمة المرور عبر حسابات متعددة خوفًا من أن يؤدى خرق أحدهم إلى خرق الجميع، وليس مشاركتها مع أشخاص آخرين لأنه بعد ذلك لم تعد كلمة المرور الخاصة بك، وعدم الاحتفاظ بـ سجل قابل للاكتشاف منها.