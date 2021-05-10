شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حذف تغريداتك المحرجة تلقائيًا مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موقع Twitter قد يكون جيدا لمشاركة التغريدات والآراء السريعة والأخبار الممتعة أحيانًا، لكن بعض روح الدعابة "المثيرة" التي تجعلك تغرد في الماضي قد لا تتناسب مع صورتك الجديدة.

وإذا قام بعض الملاحقين السيبرانيين الخبثاء بالبحث عنهم، فقد ينتهي بك الأمر بالخزي أو الإحراج، ولسوء الحظ لا يوفر Twitter طريقة لحذف التغريدات بشكل جماعي، بدلاً من ذلك، يقترح الموقع إزالة التغريدات المسيئة يدويًا واحدة تلو الأخرى وفثا لما نقله موقع TheNextWeb.

لكن يمكن أن تكون هذه مهمة شاقة مليئة بالذكريات المهينة للماضي. لذلك هناك خيار أكثر ملاءمة وهو استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية لحذف التغريدات القديمة تلقائيًا وفقًا لجدول زمني متكرر.

خيارات مؤتمتة

أداة مجانية شهيرة هي TweetDelete وهى تساعد على إتمام هذا الأمر.

انتقل إلى موقع TweetDelete.

انقر فوق "تسجيل الدخول باستخدام Twitter" وأدخل اسم مستخدم Twitter وكلمة المرور.

انقر على "ترخيص التطبيق" (إذا كنت توافق على الأذونات).

اختر توقيت التغريدات التي تريد حذفها وعدد المرات التي تريد إزالتها.

يمكنك أيضًا اختيار إزالة التغريدات التي تحتوي على كلمة أو عبارة معينة فقط.

حدد المربع الذي يؤكد موافقتك على شروط الخدمة، واضغط على "حذف تغريداتي"

تعمل الأداة بسلاسة تامة لكن بها بعض القيود.

يمكنك فقط حذف أحدث 3200 تغريدة، ما لم تقم بالتسجيل للحصول على الإصدار المتميز، والذي يكلف 14.99 دولارًا. يتيح لك ذلك حذف سجلك بالكامل بعد تحميل ملف بيانات Twitter الخاص بك.

كما أنه يحذف جميع الإعجابات التي جمعتها لتغريداتك المحذوفة، قد يكون هذا مزعجًا حقًا عندما تكون مشاركاتك مرحة وثاقبة مثل منشوراتك.

ومن جهة أخرى هناك تطبيق مجاني آخر يحذف تغريداتك تلقائيًا يسمى Semiphemeral.

لكن هذا يمنحك مزيدًا من التحكم في أي منها يمكنك الاحتفاظ به.

يمكنك تخصيص العملية بمجموعة رائعة من الطرق:

حافظ على التغريدات التي تحتوي على أكثر من عدد محدد من إعادة التغريد أو الإعجابات.

احتفظ بالتغريدات التي تشكل جزءًا من نفس سلسلة التغريدات وما شابهها.

ابحث في جميع تغريداتك واختر أيها لاستبعادها من الحذف التلقائي ، حتى لا تحذفها Semiphemeral.

احذف رسائلك المباشرة القديمة تلقائيًا.

إليك كيفية إعداده:

تابعsemiphemeral على تويتر.

يحظر موقع Semiphemeral تلقائيًا الأشخاص الذين أبدوا إعجابهم مؤخرًا بتغريدات أصحاب النفوذ الفاشي على تويتر.

اذهب إلى موقع Semiphemeral.

انقر فوق "تسجيل الدخول باستخدام Twitter" وأدخل اسم مستخدم Twitter وكلمة المرور.

انقر فوق "ترخيص التطبيق" (قائمة الأذونات هي نفسها الموجودة في TweetDelete).

أثناء انتظارك لتنزيل Semiphemeral سجل تغريداتك ، يمكنك الانتقال إلى صفحة الإعدادات واختيار ما تريد أن يحذفه التطبيق تلقائيًا.

ارجع إلى لوحة التحكم الرئيسية وانقر على "بدء Semiphemeral".

يمكنك أيضًا حذف الرسائل المباشرة، من خلال منح التطبيق حق الوصول إليها في صفحة الإعدادات ضمن "الرسائل المباشرة".

إذا كنت تريد دفع بعض النقود على تطبيق أكثر تميزًا، فيمكنك التحقق من إحدى الخدمات المدفوعة مثل TweetDeleter، لكن البرامج المجانية تقوم بعمل جيد في تغطية المسارات المحرجة لماضيك على Twitter تلقائيًا.

بالطبع، ربما تم بالفعل أرشفة تغريداتك أو التقاطها من قبل خصمك. لكن هذه الأدوات تقلل من امكانية تعرضك لمزيد من الإحراج فى صورتك الجديدة.