شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تكشف تمكنها من منع 10 مليارات منتج مزيف على متجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أمازون إنها حظرت أكثر من 10 مليارات قائمة زائفة مشتبه بها العام الماضى قبل بيع أى من عروضها، حيث تم إصدار الأرقام فى أول تقرير لشركة أمازون حول جهود مكافحة التزييف منذ أن أعلنت عن أدوات وتقنيات جديدة فى عام 2019، فيما ارتفع عدد القوائم الزائفة المحظورة العام الماضى بنحو 67٪ عن العام السابق.

وقالت شركة التجارة الإلكترونية إن عدد المزورين الذين يحاولون البيع على الموقع ارتفع، حيث حاول المحتالون الاستفادة من المتسوقين الذين كانوا يشترون المزيد عبر الإنترنت خلال الوباء، فيما تصارع أمازون المنتجات المقلدة منذ سنوات، لكن منذ عام 2019، حذرت المستثمرين فى الإيداعات الحكومية من أن بيع البضائع المزيفة يشكل خطرًا على الشركة وصورتها.

فيما يحاول المقلدون الحصول على منتجاتهم على Amazon من خلال سوق الطرف الثالث، حيث يمكن للبائعين إدراج سلعهم مباشرة على الموقع، فيما دمرت الشركة مليونى منتج مقلد تم إرسالها إلى مستودعاتها العام الماضى قبل بيعها، وقالت إن أقل من 0.01% من جميع العناصر التى تم شراؤها على الموقع تلقت شكاوى مزيفة من المتسوقين.

وقالت أمازون إن بإمكانها إيقاف المزيفين قبل أن يتمكنوا من بيع أى شيء بفضل تقنية التعلم الآلي، التى تقوم تلقائيًا بمسح القوائم لإزالة المشتبه بهم المزيفين، وتمنح الشركة أيضًا العلامات التجارية طريقة لإزالة العناصر المزيفة من الموقع نفسه، بدلاً من الإبلاغ عنها إلى Amazon وانتظار قيامها بشيء ما.

وقالت أمازون إنها أنفقت أكثر من 700 مليون دولار العام الماضى على جهودها لمكافحة التزييف ولديها 10آلاف شخص يعملون عليها، كما رفعت الشركة دعاوى قضائية مشتركة مع العلامات التجارية، بما فى ذلك دعوى فى وقت سابق من هذا العام مع سالفاتور فيراغامو ضد المزورين الذين كانوا يبيعون أحزمة العلامة التجارية الراقية على الموقع.