شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تصدر اعتذارا بشأن حذف محتوى لأحداث الشيخ جراح.. وتؤكد: خطأ تقني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت إنستجرام توضيحا حول تأثر المحتوي بأحداث ذات صلة بأحداث حي الشيخ جراح في القدس، حيث تعرضت الشبكة الاجتماعية لهجوم وانتقادات من قبل ناشطين فلسطينيين، بشأن حذف محتوى يدين التهديد بإجلاء الفلسطينيين.

وقالت انستجرام إن العديد من المستخدمين واجهوا عدة مشكلات تتعلق بالوصول إلى رسوم ومحتوى معين في وقت سابق من هذا الأسبوع، وانتشر ذلك بشكل خاص لمجتمعنا الفلسطيني. وإننا إذ نقدم خالص اعتذارنا عما تسبب به هذا الأمر، فإننا نود التأكيد على أننا لم نحاول بأي شكل من الأشكال الحد من قدرة أي شخص على التعبير عن نفسه بمنتهى الحرية.

وأضافت إنستجرام أنها واجهت خطأ تقنياً مع نهاية الأسبوع امتد أثره إلى القصص (Stories) وHighlights وArchives ملايين الأشخاص حول العالم.

وواجه الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ومنهم مجتمعنا الفلسطيني الذين تأثروا بهذا الخطأ، وتسبب باختفاء قصصهم المعاد نشرها، بالإضافة إلى قصصهم من Highlights وArchives. ولم يتعلق هذا الخطأ بالمحتوى نفسه، ولكنه كان مشكلة عالمية واسعة النطاق وقد تم إصلاحها الآن.