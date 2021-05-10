تكنولوجيا: تقرير يؤكد تراجع مخزون سوني من أجهزة PlayStation 5 بحلول 2022

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من بلومبرغ عن تصريحات أصدرتها شركة سوني حول توقعات بتراجع إمدادات الشركة من أجهزة PlayStation 5 بحلول عام 2022.

حققت شركة سوني مبيعات 7.8 مليون وحدة من أجهزة PlayStation 5 حتى الآن، كما تهدف الشركة لتسجيل مبيعات 14.8 مليون وحدة خلال الشهور المقبلة، إلا أن سوني نوهت مؤخراً إلى تراجع إنتاج الشركة من PlayStation 5 بحلول 2022 نتيجة لنقص إمدادات الشركة.

كما أكد تقرير بلومبرغ على إرتفاع الطلب على أجهزة PlayStation 5 بشكل ملحوظ، إلا أن تراجع إنتاج أشباه الموصلات في الأسواق العالمية يعيق عملية إنتاج أجهزة PlayStation 5، لذا لن يتوفر مخزون كبير من الأجهزة في منافذ البيع.

ولقد توقعت شركة سوني إرتفاع الطلب على أجهزة PlayStation 5 في النصف الثاني من هذا العام، إلا أن سوني تراجعت عن هذه التوقعات، دون أن تضع توقعات جديدة لمبيعات الأجهزة أو الوقت المتوقع لعودة العرض من جديد.

أيضاً أوضحت سوني أنه في حالة إرتفاع الطلب على أجهزة PlayStation 5 فإن إنتاج الشركة لن يدعم مواكبة الطلب المتزايد على منصات الألعاب.

يذكر أن شركة سوني أكدت على أن إرتفاع الطلب على الأجهزة الجديدة PlayStation 5 لا يؤثر فيه إنتشار الوباء فقط، حيث إستطاعت أجهزة PlayStation 5 أن تحقق نجاح منذ إنطلاقها وخلال فترة قصيرة مقارنة بجهاز PS4.

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