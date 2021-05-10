تكنولوجيا: صور مسربة توضح تصميم سماعة Sony WF-1000XM4 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سوني لإطلاق إصدارها الجديد من السماعات الاسلكية WF-1000XM4، واليوم تستعرض أحدث التسريبات المصورة تصميم السماعة اللاسلكية وأيضاً تصميم الحافظة قبل الإعلان الرسمي.

أشتهرت شركة سوني بإصداراتها المميزة من السماعات اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء، ومن جديد تستعد سوني لإطلاق إصدارها الجديد الذي يأتي بعنوان WF-1000XM4.

وتكشف الصور المسربة لسماعة WF-1000XM4 التي نشرت عبر مدونة The Walkman عن تصميم دائري داخل الأذن صغير الحجم، كما تكشف الصور عن تصميم مميز بنهايات من المطاط، مع فتحات للميكروفونات.

وتشير التوقعات إلى أن السماعة اللاسلكية تأتي بمعايير Hi-Res في الصوتيات، كما تكشف صور أخرى عن تصميم حافظة سماعة WF-1000XM4 التي تأتي بحجم أنحف من الإصدار السابق XM3.

كما تكشف صور سماعة WF-1000XM4 عن دعم الحافظة لتقنية الشحن السريع بمعايير 5V/140mA، وهي معايير أعلى نسبياً من 5V/120mA التي قدمت في الإصدار السابق WF-1000XM3.

أيضاً أوضحت تسريبات مصورة أخرى رصدت في إعدادات Xperia 1 III دعم السماعة اللاسلكية لتقنية الشحن اللاسلكي، كما تكشف التسريبات التي رصدت في قاعدة بيانات FCC عن أن سماعة WF-1000XM4 تتوفر في الأسواق في 9 من يونيو.

المصدر

اعلان





