شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستثمر 45 مليون دولار في شركة Corning لصناعة زجاج وسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت Apple لشركة Corning استثمارًا آخر بقيمة 45 مليون دولار أمريكي من صندوق التصنيع المتقدم، بالإضافة إلى 450 مليون دولار أمريكي تم منحها بالفعل للشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها على مدى السنوات الأربع الماضية.

ووفقًا لإعلان شركة Apple ، فإن الاستثمار سوف "يوسع قدرة Corning التصنيعية في الولايات المتحدة ويدفع البحث والتطوير إلى تقنيات جديدة مبتكرة تدعم المتانة وعمر المنتج طويل الأمد."

وتوفر Corning الزجاج لمجموعة متنوعة من منتجات Apple ، بما في ذلك iPhone و iPad و Apple Watch. الشركتان لهما تاريخ يعود إلى iPhone الأصلي. في العام الماضي، تعاونوا على تقنية Ceramic Shield الخاصة بتشكيلة iPhone 12، والتي تدعي Apple أنها "أقوى من أي زجاج هاتف ذكي" وتجعل أحدث هواتفها الرائدة مقاومة للضرر الناتج عن السقوط بأربعة أضعاف، بالإضافة إلى Apple، يتم استخدام زجاج Gorilla Glass من Corning في الهواتف من عدد لا يحصى من مصنعي Android بما في ذلك Samsung Galaxy S21 Urtla وفقا لما نقله موقع the verege.

ولا تذكر Apple بالضبط كيف ستستخدم شركة Corning مبلغ 45 مليون دولار للاستثمار، ولكن توقيتها يتزامن مع التقارير الأخيرة التي تفيد بإمكانية إطلاق Apple iPhone القابل للطي في عام 2023. في عام 2019، سمعنا أن Corning كانت تطور نسخة قابلة للانحناء من زجاجها، وفي فبراير الماضي وقالت الشركة إنها تتوقع وصول الأجهزة التي تستخدم التكنولوجيا إلى السوق في غضون 12 إلى 18 شهرًا. إذا نجح، يمكن أن يسمح الزجاج بهواتف ذكية متينة قابلة للطي لا تتطلب طبقة من الحماية البلاستيكية المستخدمة في أحدث الأجهزة القابلة للطي من سامسونج.

وقال كورنينلا تذكر Apple بالضبط كيف ستستخدم شركة Corning مبلغ 45 مليون دولار للاستثمار، ولكن توقيتها يتزامن مع التقارير الأخيرة التي تفيد بإمكانية إطلاق Apple iPhone القابل للطي في عام 2023. في عام 2019، سمعنا أن Corning كانت تطور نسخة قابلة للانحناء من زجاجها، وفي فبراير الماضي وقالت الشركة إنها تتوقع وصول الأجهزة التي تستخدم التكنولوجيا إلى السوق في غضون 12 إلى 18 شهرًا. إذا نجح، يمكن أن يسمح الزجاج بهواتف ذكية متينة قابلة للطي لا تتطلب طبقة من الحماية البلاستيكية المستخدمة في أحدث الأجهزة القابلة للطي من سامسونج.

وقال كورنينج عن طموحاته للزجاج القابل للانحناء العام الماضي: "اليوم، عندما تشتري هاتفًا مزودًا بزجاج Gorilla ، فإنك تلمس الزجاج ... هذا ما نعمل على تحقيقه".