شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا وبوينج يطلقان رحلة تجريبية جديدة لStarliner في يوليو النقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أول رحلة اختبارية مدارية لشركة Boeing لمركبتها الفضائية Starliner بالفشل في عام 2019 ، لذلك تحرص شركة الطيران العملاقة على تحقيقها في المرة الثانية.

وبعد العمل المكثف على المركبة الفضائية لتصحيح جميع العيوب التي دمرت أول رحلة لها، تستهدف بوينج ووكالة ناسا موعد 30 يوليو للرحلة التجريبية التالية للكبسولة وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وستشهد المهمة غير المأهولة إطلاق Starliner من كيب كانافيرال في فلوريدا قبل الالتحام بمحطة الفضاء الدولية (ISS). بعد إقامة قصيرة ، ستعود بعد ذلك إلى الهبوط على الأرض.

"بوينج ووكالة ناسا تستهدف الساعة 2:53 مساءً. ET يوم الجمعة ، 30 يوليو، لإطلاق مهمة Starliner غير المأهولة للطائرة المدارية 2 ، أو OFT-2 ، إلى محطة الفضاء الدولية، في انتظار الموافقة على النطاق، "قالت بوينغ في بيان ، مضيفة أن هدف الإطلاق المحدث يتناسب مع كل من الجدول الزمني لمحطة الفضاء الدولية وتوافر صاروخ أطلس V التابع لشركة United Launch Alliance.

وإذا سارت الرحلة التجريبية الثانية وفقًا للخطة، فمن المحتمل أن ترى الرحلة المدارية الثالثة Starliner تنقل ثلاثة رواد فضاء من وإلى المحطة الفضائية في مهمة يمكن أن تتم قبل نهاية هذا العام. يمكن أن ترى الرحلات المستقبلية أن Starliner تحمل ما يصل إلى سبعة رواد فضاء في وقت واحد إلى المدار.

وقالت شركة Boeing إنها أكملت مؤخرًا اختبارًا شاملاً لبرنامج طيران Starliner ، وهو تدريب تضمن مهمة محاكاة OFT-2 باستخدام فرق العمليات والأجهزة ذات الصلة على مدى خمسة أيام.

بعد الإطلاق الأول لـ Starliner في ديسمبر 2019 ، فشلت المركبة الفضائية في الوصول إلى المدار المستهدف، مما منعها من إكمال رحلتها إلى المحطة الفضائية.

وبعد إجراء تحقيق شامل، تم اكتشاف العديد من المشكلات في كبسولة Starliner ، والتي كان لا بد من إصلاحها جميعًا قبل رحلة تجريبية ثانية، هذا العمل اكتمل الآن.

واختارت ناسا شركة Boeing لتكون جزءًا من برنامج Commercial Crew Program، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص تجمع بين تجربة الوكالة في الفضاء والتكنولوجيا الجديدة للشركات الخاصة بهدف زيادة توافر الرحلات الفضائية.

وحقق برنامج Commercial Crew بالفعل نجاحًا كبيرًا بعد أن نجحت NASA وSpaceX في إعادة بعثات رحلات الفضاء البشرية إلى الأراضي الأمريكية بعد توقف دام عقدًا من الزمن.