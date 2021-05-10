OneDrive من مايكروسوفت تدعم ميزة البث إلى كروم كاست

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثًا لتطبيق خدمتها للتخزين السحابي ون درايف OneDrive لنظام أندرويد يتيح للمستخدمين إرسال الوسائط إلى جهاز كروم كاست Chromecast المتوافق وأجهزة البث الأخرى.

ويلعب التخزين السحابي من مايكروسوفت دورًا ثانويًا بالنسبة لمعظم مستخدمي أندرويد في ظل وجود جوجل درايف Google Drive.

لكن أولئك الذين استثمروا بكثافة في أوفيس 365 أو نظام ويندوز بشكل عام ما زالوا يريدون تطبيقًا جيدًا للتخزين السحابي من عملاقة البرمجيات.

وفي شهر فبراير، قدمت مايكروسوفت تحديثًا شهد حصول تطبيق OneDrive على تخطيط جديد للشاشة الرئيسية ودعم تشغيل Samsung Motion Photos ومقاطع الفيديو بدقة 8K.

ويعرض التخطيط المحدث للشاشة الرئيسية أيضًا الملفات التي تم الوصول إليها حديثًا والملفات التي تم تنزيلها للاستخدام دون اتصال بالإنترنت وصور “On This Day”.

كما أعلنت عملاقة البرمجيات عن إصدار 64 بت من تطبيق OneDrive لنظام أندرويد للمرة الأولى منذ إطلاقها للخدمة في عام 2007.

ويعتبر الإصدار الجديد 64 بت مثالي لاستخدام الملفات الكبيرة حيث يمكنه الوصول إلى المزيد من الذاكرة، ويسمح للمستخدمين بنقل الملفات الكبيرة وكذلك الملفات المتعددة في وقت واحد.

ولم تعلن شركة التكنولوجيا العملاقة عن التاريخ المحدد لإصدار 64 بت من OneDrive، ولكنها ذكرت أنه يتم تحديث الأجهزة المتوافقة تلقائيًا بمجرد إطلاقه.

ووفقًا للمعلومات، تقدم مايكروسوفت التحديث برقم الإصدار 6.29.1 من OneDrive عبر أندرويد – تحديث تم إصداره في 8 مايو.

ولم يكن هناك أي إشعار من مايكروسوفت بخصوص التحديث، بخلاف القائمة الموجودة عبر متجر جوجل بلاي Google Play.

وتقول القائمة: يمكنك الآن عرض ملفات الوسائط عبر جهاز كروم كاست أو التلفزيون من جهاز متوافق، وعليك البحث عن رمز Cast الذي يظهر في شريط الأدوات العلوي.

ولم تعلن مايكروسوفت أيضًا عما إذا كان التحديث يجلب أي تغييرات مهمة أخرى على OneDrive.

وبحسب سجل التغيير المتاح في متجر جوجل بلاي، يحصل تطبيق OneDrive لنظام أندرويد على خيار جديد لشريط الأدوات الموجود أعلى الشاشة.

ويساعد الخيار الجديد المستخدمين في إرسال الوسائط إلى جهاز كروم كاست أو أجهزة التلفزيون بخيارات الإرسال المتوافقة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن خيار الإرسال قابل للتطبيق على ملفات الوسائط التي تدعم التشغيل داخل تطبيق OneDrive فقط، وتتطلب هذه الميزة أجهزة تعمل بنظام أندرويد 6 أو الإصدارات الأحدث.

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