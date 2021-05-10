شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نسبة كبيرة من مستخدمى أيفون تمنع التطبيقات من التعقب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يمض وقت طويل على إطلاق شركة أبل تحديث iOS 14.5، حتى بدأت الإحصائيات بالظهور، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من مستخدمي أجهزة أيفون ممن يستخدمون نظام التحديث الجديد قد اختاروا منع التطبيقات من تعقب نشاطهم عبر الإنترنت.

وتحتاج التطبيقات إلى هذا التعقب لكي تتمكن من توجيه الإعلانات إلى المستخدمين حسب اهتماماتهم. لكن أبل قررت إعطاء مستخدمي أجهزتها خيار منع التطبيقات من فعل ذلك، وهو الأمر الذي أغضب شركة فيسبوك أحد أكبر المتضررين من هذه الخاصية الجديدة.

وتبلغ قيمة الإعلانات عبر الهواتف الذكية في العالم 189 مليار دولار، ولا شك أنها ستتأثر إلى حد كبير بالتحديثات الجديدة، حيث وصلت نسبة المستخدمين الذين سمحوا للتطبيقات بتعقب نشاطهم في العالم 13% فقط، وتقل هذه النسبة إلى ما دون النصف بالنسبة للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت 5% فقط، وفقاً لموقع flurry.

وتظهر الإحصائيات أن نسبة المستخدمين الذين سمحوا بالتعقب مع بداية إطلاق التحديث الجديد قبل نحو أسبوعين كانت 11% وارتفعت إلى 13% بعد مضي أسبوع على الإطلاق، لكن النسبة تراجعت بعد ذلك مع بداية الأسبوع الثاني إلى 11% قبل أن ترتفع إلى 12% ثم تعود إلى 13% حسب آخر الإحصائيات على مستوى العالم، أما في الولايات المتحدة، فقد بدأت نسبة السامحين للتطبيقات بالتعقب بـ 2% فقط وظلت ترتفع بشكل بطيء حتى نهاية الأسبوع الأول لتصل إلى 5% في 2 مايو.