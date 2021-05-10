شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تقنية LTPO الجديدة من أبل وما أهميتها لهواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى محاولة منها لمعالجة مشكلة انخفاض عمر البطارية مع ارتفاع معدل تحديث الشاشة، توصلت شركة أبل لتقنية تعتمد على فكرة معدلات تحديث شاشة متغيرة، والتى من خلالها، يستخدم الهاتف برنامجًا لتحديد مقدار معدل التحديث المطلوب للشاشة لعرض محتوى معين.

فإذا كنت تستخدم هاتفك فقط لتصفح الإنترنت أو الدردشة مع الأصدقاء أو الاتصال بالأشخاص أو القيام بأنشطة عادية أخرى، فسيتم تقليل معدل التحديث بشكل كبير إلى أقل من 60 هرتز، ولكن فى اللحظة التى تلعب فيها لعبة، يرتفع معدل التحديث إلى 120 هرتز لتقديم تجربة سلسة.

ماذا تعنى تقنية LTPO الجديدة من أبل

من الناحية الفنية، يعنى LTPO أكسيد متعدد البلورات بدرجة حرارة منخفضة، حيث يساعد هذا الهواتف الذكية ببساطة على تغيير معدل التحديث وفقًا للمحتوى دون أى متطلبات إضافية للأجهزة، ويساعد ذلك فى الحصول على معدل التحديث المطلوب دون الضغط كثيرًا على البطارية.

واستخدمت أبل شاشة LTPO لأول مرة على Apple Watch 5، حيث تساعد فى تغيير معدل التحديث بين 1 هرتز و 60 هرتز، ويساعد ذلك فى توفير تجربة سلسة وكذلك يحسن عمر البطارية، وتجلب أبل فى النهاية LTPO إلى سلسلة iPhone 13.