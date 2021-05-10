علوم وتكنولوجيا

بهذه الطريقة يمكنك تشغيل أكثر من حساب “واتسآب” على جهاز واحد

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 06:06 مساءً - منذ 32 دقيقة

تطبيق واتساب

يرغب العديد من المستخدمين في تشغيل أكثر من حساب واتساب على جهاز واحد، لذلك نعرض إليكم في هذا المقال طريقة بسيطة لتحقيق هذا الامر.

ويلجأ الناس لتشغيل أكثر من حساب على واتسآب، بسبب حاجتهم إلى حساب خاص بالعمل وآخر خاص للأمور الشخصية والترفيه.

ولفتح أكثر من حساب واتسآب على جهاز واحد، بحسب ما نشره موقع “أندرويد هيدلاينز” التقني المتخصص يمكن اتباع الخطوات التالية:

– افتح حسابك على إصدار الويب بصورة اعتيادية، باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

– افتح نافذة التصفح المتخفي من متصفحك.

– افتح منصة واتسآب ويب.

– استخدم الحساب الثاني الذي تود تشغيله وافتحه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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