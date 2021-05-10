تكنولوجيا: تسريبات مصورة تؤكد على تصميم الكاميرة الخلفية لهاتف Honor 50

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات المصورة على تصميم الحلقات الدائرية المزدوجة لكاميرة هاتف Honor 50 الخلفية الذي رصد في تسريبات سابقة خلال شهر أبريل.

تستعد شركة Honor لإطلاق هاتف Honor 50 خلال شهر يونيو المقبل، ولقد سلطت أحدث التسريبات الضوء على تصميم الكاميرة في هذا الإصدار الذي يأتي بحلقات مزدوجة في الجهة الخلفية، كما تحتوي الحلقة في الجزء السفلي من الإعدادات على اثنان من المستشعرات، يتضمن إحداهما عدسات periscope.

قدمت الشركات المصنعة للهاتف تصميم الحلقات الدائرية للكاميرة الخلفية في بعض النماذج السابقة للهاتف، واليوم تكشف الصور ثلاثية الأبعاد عن تصميم الكاميرة في الهاتف بشكل أوضح.

وتتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية في Honor 50 مستشعر رئيسي مع عدسات telephoto، بينما يأتي المستشعر الثالث بزوايا عرض واسعة.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن الصور ثلاثية الأبعاد تعود لهاتف Honor 50 Pro أو Honor 50 Pro Plus، بينما يأتي هاتف Honor 50 دون عدسات telephoto، على أن تتضمن إعدادات هذا الإصدار كاميرة portrait بدقة 2 ميجا بيكسل لخفض تكلفة هذا الإصدار.

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