علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: HyperX تطلق ذاكرة DDR4-5333 بسرعة فائقة وسعر 1245 دولار

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HyperX عن إصدارها الجديد DDR4-5333 من سلسلة الذاكرة Predator، المميزة بسرعة فائقة والتي تستهدف منصات Intel و AMD.

تتوسع شركة HyperX بإصداراتها من سلسلة Predator مع إصدارها الجديد Predator DDR4-5333، والذي يتوافق في العمل مع منصات إنتل وAMD، كما تتضمن الذاكرة الجديدة كلاً من DDR4-5000 ،DDR4-5133 و DDR4-5333.

تقدم HyperX الذاكرة الجديدة بترددات ثنائية بسعة 16 جيجا بايت والتي تتكون من اثنان من وحدات بسعة 8 جيجا بايت، مع تصميم أحادي، كما تشير التوقعات إلى أن النماذج الجديدة من ذاكرة HyperX تحقق الإستفادة من دوائر Hynix D-die التي تتكامل لتحقيق السرعة القصوى.

وتعد ذاكرة DDR4-5333 الإصدار المميز الآن في سلسلة Predator DDR4، مع توقيت من 20-30-30، و1.6V للتشغيل وسعر 1245 دولار، كما تقدم HyperX إصدار أقل تكلفة من ذاكرة Predator DDR4 التي تأتي بسرعة أقل في نماذج DDR4-5133 بسعر 995 دولار و DDR4-5000 بسعر 870 دولار.

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