فيفو: ثلاث سنوات من تحديثات أندرويد للهواتف الرائدة

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة فيفو اليوم أن الهواتف الرئيسية القادمة من سلسلة X تتلقى ثلاث سنوات من ترقيات نظام التشغيل أندرويد والتحديثات الأمنية.

وتدخل السياسة حيز التنفيذ بالنسبة للهواتف التي تم إطلاقها بعد شهر يوليو 2021 في أوروبا وأستراليا والهند.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في فيفو في بيان: نحن نقطع وعدًا لعملائنا بأن يكونوا قادرين على الاستمتاع بتجربة الهاتف الذكي الممتازة لفترة طويلة والاستمرار في الاستفادة من أحدث ميزات البرنامج.

ومع إعلان اليوم، تنضم فيفو إلى مجموعة صغيرة ولكنها متنامية من مصنعي أندرويد الذين يعدون بثلاث سنوات من تحديثات النظام التشغيلي لهواتفهم الذكية الرائدة.

ولطالما كان لدى شركة جوجل سياسة مماثلة لهواتف Pixel، وأعلنت شركة سامسونج في العام الماضي عن سياسة نظام التشغيل لثلاثة أجيال التي تغطي بعض أجهزة جالاكسي.

وانضمت HMD إلى القائمة في شهر أبريل مع وعد بسنتين لتحديثات نظام التشغيل أندرويد وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية عبر هواتفها الجديدة من سلسلة X.

كما إن شركة إل جي قالت: إنها تقدم ثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل أندرويد في الأسبوع نفسه الذي أعلنت فيه خروجها من أعمال الهواتف الذكية.

وأوضحت سامسونج هذا العام أن بعض الأجهزة المحددة تحصل أيضًا على عام إضافي من التحديثات الأمنية، بإجمالي أربع سنوات من الدعم.

وتعد ثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل أندرويد بمثابة تحسن كبير بالمقارنة مع مدة عامين التي كانت في السابق هي المعيار لمعظم مصنعي أندرويد، ولكن قد يمتد هذا في المستقبل إلى ما يصل إلى أربع سنوات.

وفي شهر ديسمبر الماضي، أعلنت شركتا جوجل وكوالكوم عن العمل معًا لتسهيل تقديم ما يصل إلى أربعة أجيال من نظام التشغيل أندرويد وتحديثات الأمان، بدءًا من الأجهزة المجهزة بأحدث معالج رائد من كوالكوم، Snapdragon 888.

وتضع سياسة فيفو الجديدة الشركة في صدارة العلامات التجارية للهواتف الذكية التابعة لشركة BBK Electronics، ون بلس OnePlus واوبو Oppo.

واعتبارًا من عام 2018، كانت السياسة الرسمية لشركة ون بلس هي تقديم ترقيات أندرويد لمدة عامين وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

وفي الوقت نفسه، فإن أحدث بيان من اوبو يقول: إن الشركة تقدم عامين من التحديثات الأمنية، وإن السياسة العامة هي تقديم جيلين من تحديثات نظام التشغيل أندرويد.

ويمثل إعلان اليوم من شركة فيفو ضغطًا بالنسبة إلى اوبو وون بلس من أجل اتباعها.

وتتضاءل هذه الأرقام مقارنة بسجل تحديثات آبل، حيث أصدرت الشركة في العام الماضي أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS، الإصدار 14، لأجهزة قديمة، مثل iPhone 6S من عام 2015، وهو التحديث الرئيسي الخامس للهاتف.

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