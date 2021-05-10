سوني: من الصعب الحصول على PS5 هذا العام

دبي - يزن راشد - حذرت شركة سوني مجموعة من المحللين من أن النقص في المعروض من PS5 يظل مستمرًا حتى عام 2022، مما يشير إلى أن الشركة اليابانية ستكون مقيدة في قدرتها على تعزيز أهداف المبيعات لأحدث منصة للألعاب.

وقالت الشركة اليابانية أثناء الإعلان عن النتائج المالية في أواخر شهر أبريل: إنها باعت 7.8 ملايين منصة حتى 31 مارس، وتهدف إلى بيع 14.8 مليون منصة على الأقل في السنة المالية الحالية.

ومن شأن ذلك أن يبقي PS5 على وتيرتها تتناسب مع مسار منصة PS4 الشهيرة، التي باعت الشركة منها أكثر من 115.9 مليون وحدة حتى الآن.

وفي إيجاز بعد هذه النتائج، أخبرت سوني المحللين أنه من الصعب مواكبة الطلب القوي.

وكان من الصعب العثور على PS5 منذ إطلاقها في شهر نوفمبر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى النقص في المكونات، مثل أشباه الموصلات، ولم تقدم الشركة تقديرًا رسميًا للوقت الذي تتوقع فيه عودة العرض إلى طبيعته.

وقال المدير المالي هيروكي توتوكي في الإحاطة: لا أعتقد أن الطلب يوازي المعروض هذا العام، ولن يتراجع الطلب هذا العام، وحتى إذا قمنا بتأمين المزيد من العتاد وإنتاج العديد من الوحدات من PS5 العام المقبل، فلن يكون العرض لدينا قادرًا على مواكبة الطلب.

وتوقعت سوني أن ينخفض ​​الربح التشغيلي بنحو 4 في المئة في السنة المالية الحالية، لكن المحللين كانوا يفكرون فيما إذا كانت الشركة يمكن أن تتجاوز التوقعات المتحفظة بمساعدة الطلب القوي على المنصة والألعاب الجديدة.

وأخبر توتوكي المحللين أن سوني بحاجة إلى زيادة الإنتاج في أسرع وقت ممكن والتأكد من وجود المنصات في المتاجر.

ويظل الطلب مرتفعًا بغض النظر عن حالة فيروس كورونا، وأكد المدير المالي القلق بشأن قدرة الشركة على الاستفادة الكاملة من زيادة الترفيه في المنزل الناتجة عن عمليات الإغلاق.

وقال: قمنا ببيع أكثر من 100 مليون منصة PS4، وبالنظر إلى حصتنا في السوق وسمعتنا، لا أستطيع أن أتخيل انخفاض الطلب بسهولة.

ومع ذلك، يشير أحدث تقرير أرباح للشركة إلى أن الطلب بسبب البقاء في المنزل آخذ في الاستقرار.

وقالت سوني: إن المستخدمين النشطين شهريًا عبر PlayStation Network انخفض إلى 109 ملايين في نهاية الفترة من يناير إلى مارس بالمقارنة مع 114 مليون مستخدم نشط شهريًا في الربع السابق، كما تراجعت مبيعات الألعاب في هذه الفترة مقارنة بالعام السابق.

وحذرت شركة نينتندو المنافسة خلال الأسبوع الماضي من أن نقص المكونات قد يؤثر في الإنتاج، وهي تستهدف رسميًا مبيعات تصل إلى 25.5 مليون منصة في العام المنتهي في شهر مارس 2022، بانخفاض طفيف عن العام السابق.

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