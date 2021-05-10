شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع جديد لعملة الإيثر المشفرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوزت عملة الإيثر المشفرة 4000 دولار، حيث صعدت إلى ذروة جديدة للجلسة الثالثة على التوالي على الرهانات التي قد تجد استخدامات جديدة، مما رفع العملات الرقمية الأخرى في أعقابها.

وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع واستقرت عملة الدوجكوين المحاكاة الساخرة لمرة واحدة، مما أدى إلى انخفاض حاد بعد تعليقات من رئيس تسلا إيلون ماسك أدت إلى تراجعها يوم الأحد الماضى وفقا لما نقلته financialpost عن رويترز.

وارتفع سهم إيثر، الذي يتم تداوله باستخدام بلوكتشين الإيثيريوم، بنسبة 6٪ تقريبًا في اليوم في بورصة Binance حيث وصل إلى 4،119 دولارًا في منتصف النهار في آسيا.

وارتفع البيتكوين إلى 59603 دولارًا واستقرت عملة الدوجكوين حول 0.54 دولار.

وتضاعفت عملة البيتكوين، وارتفع سعر الإيثر أكثر من خمسة أضعاف هذا العام، ودقائق عملة الـ Dogecoin بأكثر من مائة ضعف، حيث امتد المزاج المبتهج من البيتكوين إلى الأصول المشفرة الأخرى.

وأشار كريس ويستون، رئيس الأبحاث في شركة الوساطة Pepperstone ، إلى وجود سيولة كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع: "أعتقد أن (العملة المشفرة) حصلت على مشاركة مؤسسية أكثر بكثير مما يعتقده الأشخاص الذين لم يتابعوا السوق".

وتمت ترقية blockchain الإيثيريوم مؤخرًا ، والذي يعتقد المتداولون أنه قد يجعله لاعبًا مركزيًا في اتجاه يسمى "DeFi" أو التمويل اللامركزي ، حيث تقضي المنصات الرقمية على هيمنة البنوك على المعاملات المالية.

ويبلغ مجموع توكنات الإيثر المتداولة 477 مليار دولار وفقًا لـ CoinMarketCap، مقارنة بـ 1.1 تريليون دولار للبيتكوين و 69 مليار دولار للدوجكوين.

وأثارت التجارة في عملة الدوجكوين، التي تم إطلاقها قلق المحللين لأنه من المستحيل في الغالب الإنفاق والمكاسب مدفوعة بجنون المضاربة.

وتراجعت بمقدار الثلث في تعاملات الأحد بعد أن وصفها مستثمر العملات المشفرة Musk بأنها "صخب" خلال ظهور تلفزيوني ، لكن يبدو أنه وجد الدعم بعد أن قام بالتغريد بأن شركة صواريخ SpaceX الخاصة به ستقبلها للدفع.