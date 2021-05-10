تكنولوجيا: Huawei HarmonyOS، نظام تشغيل فريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نظام تشغيل هواوي الخاص HarmonyOS على وشك أن يكون متاحًا لمستخدمي الهواتف الذكية. في 10 سبتمبر 2020، أصدرت هواوي إصدارات تجريبية من نظام تشغيل HarmonyOS لأجهزة التلفزيون والساعات ووحدات رأس السيارات، ودعت مطوري التطبيقات لتجربة وتطوير تطبيقات لنظام التشغيل. في ذلك الوقت، أعلنت هواوي أيضًا عن نيتها في جلب نظام التشغيل HarmonyOS إلى هواتفها. تم إطلاق الإصدار التجريبي من نظام التشغيل HarmonyOS للهواتف في ديسمبر، جنبًا إلى جنب مع ادوات \ عده تطوير البرمجيات (SDK) ووثائق وأدوات التطوير وأجهزة المحاكاة، مما يمنح المطورين الفرصة لإنشاء تطبيقات للهواتف المحمولة تستند إلى نظام التشغيل HarmonyOS قبل الإطلاق الرسمي.

قال وانغ تشنغلو، رئيس قسم هندسة البرمجيات في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين بشركة هواوي، والمساهم الرئيسي في نظام تشغيل HarmonyOS، إن HarmonyOS هو نظام التشغيل المثالي لعصر إنترنت كل شيء. وقال إن نظام تشغيل HarmonyOS سيوفر للمستخدمين مزيدًا من الوصول إلى التطبيقات والخدمات وتجربة حياة ذكية، مما يؤدي إلى تعطيل السوق وخلق فرص ضخمة.

لفهم أهمية نظام تشغيل HarmonyOS، يتوجب التصغير ومعرفة مدى ملاءمته للتطور العام للإنترنت.

تم اختراع إنترنت الأشياء (IoT) منذ فترة طويلة. لماذا لم يصبح شائعًا بعد؟

طوال تاريخ صناعة تكنولوجيا المعلومات، كانت هناك شركات تشارك في الثورات التكنولوجية. لقد استفادت العديد من الشركات من مثل هذه التحولات في تكنولوجيا المعلومات لتحقيق نجاح تجاري هائل

أصبح مفهوم إنترنت الأشياء مألوفًا بشكل متزايد، لكنه فشل حتى الآن في تغيير العالم. أقل من 20٪ من الأجهزة الذكية متصلة فعليًا بشبكة هاتف محمول أو شبكة Wi-Fi. معدل تثبيت التطبيقات من بائعي الأجهزة المنزلية أقل من 10٪، ومعدل استخدام الميزات الذكية ليس حتى 1٪. سوف تضيع إمكانات الأجهزة الذكية. لا يزال عرض شاشة الهاتف على جهاز آخر معقدًا للغاية، ولا يزال إنترنت كل شيء مجرد نقطة في الأفق.

لماذا؟

كان السبب الرئيسي هو نقص تقنيات الاتصال والأجهزة التي تدعم الاتصال الفعال لعدد كبير من الأجهزة المتصلة. لا يزال التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة يمثل قيدًا على تطوير إنترنت الأشياء. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، مع الترقية السريعة للأجهزة مثل الهواتف الذكية وتعميم شبكة الجيل الخامس 5G والذكاء الاصطناعي AI، بدأ ظهور إنترنت الأشياء القابل للحياة تدريجياً. وفقًا لتقرير Huawei Global Industry Outlook Report، بحلول عام 2025، من المتوقع أن يصل عدد الأجهزة الشخصية الذكية إلى 40 مليارًا، وسيصل إجمالي عدد الاتصالات عالميًا إلى 100 مليار، وسيصل عدد الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية والنظارات إلى 8 مليارات. تُظهر البيانات الواردة من Statista أيضًا أنه من عام 2015 إلى عام 2025، من المتوقع أن يرتفع عدد الأجهزة الذكية للفرد من جهازين إلى تسعة.

ومع ذلك، فإن تجزئة المنظومة يعني أن الأجهزة المختلفة لا يمكنها التعاون مع بعضها البعض، وبالتالي فإن تجربة المستخدم تعاني نتيجة لذلك. تمتلك الأجهزة المختلفة أنظمة تشغيل خاصة بها، مما يجعل الاتصال بينها أمرًا معقدًا للغاية. يتم دعم الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات الذكية والمكانس الكهربائية الآلية من خلال مجموعة متنوعة من أنظمة التشغيل التي لا يستطيع الكثيرون التواصل مع بعضهم البعض على الإطلاق.

علاوة على ذلك، لا يزال ابتكار تطبيقات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة يقتصر على أنظمة التشغيل المعزولة. على سبيل المثال، تقتصر تطبيقات الساعة بشكل أساسي على الرياضة والصحة ووجوه الساعة المخصصة. تركز تطبيقات التلفزيون على الترفيه والتعليم. ترتبط جميع تطبيقات السيارة تقريبًا بالملاحة والفيديو. في عالم يمتلك فيه عدد متزايد من الأفراد أجهزة ذكية متعددة، فإن المنظومات المجزأة لجهاز واحد لم تعد تغطي الاحتياجات. يحتاج مطورو التطبيقات إلى تطوير إصدارات مختلفة من نفس التطبيق لأجهزة مختلفة، مما يؤدي إلى زيادة عبء العمل على التكيف. غالبًا ما يجد المستهلكون أن تجربة التطبيق ليست متسقة عبر الأجهزة المختلفة.

لكن المشاكل تجلب أيضًا فرصًا. هناك فجوة في السوق بالنسبة لنظام التشغيل الذي يتيح الربط البيني للأجهزة المختلفة، ويمكن لمن يقدم هذا النظام أن يطفو فوق المد المتصاعد لإنترنت الأشياء.

في عصر إنترنت الأشياء، كيف يجب أن يكون نظام التشغيل؟

اليوم، تمثل الفرص التي أتاحتها إنترنت الأشياء نقطة تحول أخرى في تاريخ أنظمة التشغيل. هذه المرة، يهدف نظام تشغيل HarmonyOS إلى أن يكون المحرك الأول، ويعمل عدد من الأطراف على تطوير منظومة سريعة حول نظام التشغيل هذا من الجيل التالي.

يهدف نظام التشغيل HarmonyOS إلى أن يكون نظام التشغيل المثالي لعصر إنترنت كل شيء. يمكن أن يدعم الهواتف الذكية والأجهزة الذكية الأخرى بما في ذلك أجهزة التلفزيون ووحدات رأس السيارات والأجهزة القابلة للارتداء. في الماضي، كان المستخدمون يتمتعون بالتطبيقات المخصصة. مع نظام تشغيل HarmonyOS، يمكن للمستخدمين الحصول على أجهزة مخصصة تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل. في عصر الهواتف المميزة، تم إصلاح أجهزة وبرامج الهاتف. في عصر الهواتف الذكية، كانت الأجهزة لا تزال ثابتة، لكن القدرة الجديدة على تنزيل التطبيقات وفرت للمستخدمين تجربة مخصصة. الآن، تعني التكنولوجيا الموزعة الثورية لنظام تشغيل HarmonyOS أنه يمكن فصل القدرات عن الأجهزة، مما يسمح للعديد من الأجهزة المستقلة ماديًا بالالتقاء في “جهاز فائق” واحد. يمكن أن يستدعي ويجمع بمرونة قدرات البرامج والأجهزة الأكثر ملاءمة لحالة الاستخدام الحالية، مما يوفر للمستخدمين تجربة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي. يُمكّن نظام تشغيل HarmonyOS الأجهزة من تقديم الخدمات بناءً على متطلبات المستخدمين ويحدد الأجهزة بناءً على حالات الاستخدام لتقديم تجربة مثالية.

على سبيل المثال، إذا فتحت تطبيق خرائط على هاتفك واخترت وجهة، فبمجرد دخول سيارتك، تتم مزامنة الخريطة تلقائيًا مع شاشة الوحدة الرئيسية. عندما تخرج من السيارة، تنتقل الخريطة بسلاسة إلى ساعتك. توفر الأجهزة المجهزة بنظام تشغيل HarmonyOS مستويات جديدة من الراحة. الاتصال بسيط مثل النقر بالهاتف على جهاز منزلي آخر. بهذه الطريقة، يمكنك التحقق من حالة الفرن لديك من شاشة هاتفك. يمكنك العثور على وصفة في احدى التطبيقات، وبنقرة واحدة على الشاشة، اضبط درجة الحرارة والوقت المناسبين على الفرن لديك، مما يجعل الطهي كرئيس طهاة أسهل من أي وقت مضى. تتواصل الأجهزة المنزلية أيضًا معك بنشاط، لتذكيرك بتنظيف فلتر الزيت لشفاط المطبخ، على سبيل المثال.

في بناء النظام الإيكولوجي لنظام تشغيل HarmonyOS، يتمثل التحدي الأكبر في الحصول على دعم مطوري التطبيقات والبائعين. بالنسبة لمطوري التطبيقات، توفر تقنية نظام تشغيل HarmonyOS الموزعة منصة لتطوير تطبيقات مبتكرة عبر الأجهزة. بالنسبة لمصنعي الأجهزة، يقدم نظام تشغيل HarmonyOS مجموعة مذهلة من الفرص.

تم إعداد نظام التشغيل الفريد هذا للتنقل في المد المتصاعد لإنترنت الأشياء.

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