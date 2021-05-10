تكنولوجيا: لينوفو تستعد للكشف عن جهاز Yoga Pad Pro في 24 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة لينوفو لكشف النقاب عن إصدارها الجديد من الأجهزة اللوحية Yoga Pad Pro في حدث يعقد في 24 من أبريل.

نشرت شركة لينوفو مجموعة من الإعلانات التشويقية مؤخراً، إستعرضت من خلالها تصميم الجهاز اللوحي المرتقب Yoga Pad Pro، كما أكدت الإعلانات التشويقية على أن الجهاز اللوحي يأتي بمكبرات صوتية رباعية، وتقنية Dolby Atmos، كما يتميز بحامل مدمج لتثبيت الجهاز.

ويأتي الإصدار الجديد من أجهزة Yoga Pad بحجم 13 إنش ودقة عرض 1440 بيكسل، كما يدعم معدل تحديث في الشاشة 120Hz، ويدعم تقنية Dolby Vision.

أيضاً يدعم الجهاز مستويات ضغط بالقلم تصل إلى 4096 مستوى، لذا فإن جهاز Yoga Pad Pro يوفر تجربة مميزة في دعم المستخدمين في التصميم أو تدوين الملاحظات.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن الجهاز اللوحي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 870، كما أكدت الإعلانات التشويقية على أن الجهاز يدعم HDMI في الإتصال ليعمل الجهاز اللوحي كشاشة مع دعم تثبيت أو تعليق الشاشة بالحامل المدمج، كما يتضمن الجهاز اثنان من منافذ USB-C للشحن أو إتصال الملحقات.

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