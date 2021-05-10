شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أسباب تقديم "كلوب هاوس" لخدمات الدردشة الصوتية عبر أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد قيام العديد من تطبيقات التواصل الاحتماعي باستنساخ خدمات الدردشة الصوتية لكلوب هاوس واتاحتها عبر ios واندرويد، عملت الأخيرة علي إتاحة الخدمة علي أجهزة اندرويد بعد عام من التفرد بتقديمها من خلال ios، وذلك للحصول علي حصة أكبر فى السوق العالمي والحفاظ علي حصتها الحالية والاستمرار في المنافسة في السرق العالمي.

وفى وقت سابق طرحت Twitter ميزة Spaces الخاصة بالدردشة الصوتية، وأضاف Discord قنوات Stage ، و Facebook و Spotify و Slack و LinkedIn و Reddit كلها في مراحل مختلفة من إضافة ميزات صوتية فقط مماثلة إلى خدماتهم.

وتطلق منصة الصوت الاجتماعي Clubhouse تطبيق Android الخاص بها، سيكون متاحًا في مرحلة تجريبية على نظام تشغيل Google للمحمول في الولايات المتحدة، مما يسمح للمستخدمين بالتسجيل والمشاركة في غرف الدردشة الصوتية فقط وفقا لموقع the verege.

قالت الشركة في منشور بالمدونة: "خطتنا خلال الأسابيع القليلة المقبلة هي جمع التعليقات من المجتمع وإصلاح أي مشكلات نراها والعمل على إضافة بعض الميزات النهائية مثل المدفوعات وإنشاء النادي قبل طرحها على نطاق أوسع".

قالت الشركة إن تطبيق Android ، الذي تقول الشركة إنه كان الطلب الأعلى من مجتمعها حتى الآن، سيتم طرحه في الأسواق الأخرى الناطقة باللغة الإنجليزية وبقية العالم في الأيام والأسابيع المقبلة. سيتمكن المستخدمون خارج الولايات المتحدة من التسجيل المسبق للوصول عبر صفحة Clubhouse في متجر Google Play ، ليتم إخطارهم عندما يكون تطبيق Android متاحًا في منطقتهم.

ومع ذلك، تقول Clubhouse إن المنصة ستظل متاحة فقط في الوقت الحالي، مما يعني أنها لا تزال غير مفتوحة لأي شخص، "كجزء من الجهود المبذولة للحفاظ على قياس النمو"، كما قالت الشركة في بيان.

وتخطط الشركة لبدء ترحيل ما تقول إنه ملايين مستخدمي iOS الذين تم إدراجهم في قائمة الانتظار أثناء قيام الشركة ببناء البنية التحتية للتطبيق.

على الرغم من محدودية الوصول، فقد أحدثت Clubhouse ضجة كبيرة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى شعبيتها المبكرة مع حشد رأس المال الاستثماري المنتشر حول وادي السيليكون، بلغت قيمة الشركة مؤخرًا 4 مليارات دولار بعد جولة تمويل جديدة.

ومع ذلك، فإن هذه الإثارة المبكرة تعني أن العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى مهتمة بإطلاق ميزات صوتية مماثلة خاصة بها.

أقرت الشركة في منشورها الذي أعلنت فيه عن تطبيق Android أن النظام الأساسي قد نما بشكل أسرع من المتوقع. وذكر المنشور: "كان لهذا سلبياته ، حيث أدى الحمل إلى إجهاد أنظمتنا - مما تسبب في انقطاعات واسعة النطاق للخادم وإخفاقات في الإشعارات ، وتجاوز حدود خوارزميات الاكتشاف المبكرة لدينا". "لقد جعلنا ذلك نحول تركيزنا إلى التوظيف والإصلاح وبناء الشركة، بدلاً من اللقاءات المجتمعية وميزات المنتج التي نود التركيز عليها عادةً."

وكان Clubhouse قد حول انتباهه إلى جذب المبدعين إلى منصته، وأعلن مؤخرًا عن نتائج برنامج التسريع الذي سيشهد تمويل 50 عرضًا صوتيًا على المنصة، الآن، مع إصداره على Android ، يتيح Clubhouse أخيرًا للمستخدمين الأمريكيين دعوة على أكبر نظام تشغيل للهواتف الذكية في العالم للمشاركة.