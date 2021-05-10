شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك يوجه رسالة لزوجته بريسيلا بعيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، مارك زوكربيرج متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، بصورة جديدة لزوجته برسيلا تشان مع ابنتيه "ماكسيما" و"أوجست"، وذلك بمناسبة عيد الأم بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يوافق يوم 9 مايو من كل عام، وعلق مارك على الصورة قائلاً: "عيد أم سعيد لبريسيلا، ولأمي الرائعة، ولكل الأمهات بالعالم".



مارك زوكبيرج

واحتفل مارك زوكربيرج مؤخرا بمرور 17 عامًا على أول لقاء له مع زوجته "بريسيلا تشان"، حيث نشر زوكربيرج صورة تجمعه بزوجته وعلق عليها "الاحتفال بمرور 17 عامًا على أول لقاء بيننا".

ففي عام 2003، التحقت تشان بجامعة هارفارد، حيث التقت فيها بمارك زوكربيرج مؤسس الفيس بوك في حفلة كان فيها مارك في السنة الثانية له في الجامعة، وبدأ المواعدة في نفس العام "2003"، وقد تخرجت تشان في عام 2007 حاصلة على درجة البكالوريوس في علم الأحياء، لتصبح هي الأولى في عائلتها التي تكمل تعليمها وتتخرج من الجامعة.

وفي سبتمبر 2010، دعا زوكربيرج تشان الطالبة بكلية الطب للانتقال إلى منزله المستأجر في بالو ألتو، فيما درس زوكربيرج الماندرين الصينية استعدادا لزيارتهما الصين في ديسمبر 2010، وفي 19 مايو 2012، تزوج كلا من زوكربيرج وتشان في الباحة الخلفية من منزل مارك، أي بعد يوم من إطلاق أسهم الفيس بوك في البورصة، كما احتفلوا في نفس الحدث بتخرج تشان من كلية الطب.

وفي 31 يوليو 2015، أعلن الثنائي انتظارهم طفلتهم الأولى، وأعلن أنه كان قلقلا من حدوث إجهاض كما حدث في المرات الثلاث الأولى، وفي 1 ديسمبر رزق الزوجين بطفلتهما الأولى ماكسيما تشان زوكربيرج "ماكس".