شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعترف بأن بعض تغريداته أوقعته فى "مشاكل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركتى Tesla و SpaceX فى أفضل حالاته عندما تم استضافته فى البرنامج التلفزيونى الأمريكى الشهير Saturday Night Live لأول مرة، حيث اعترف بأن تعليقاته العامة على تويتر تسببت له فى مشاكل فى بعض الأحيان.

وقال ماسك، الذى ظهر جنبًا إلى جنب مع المغنية وكاتبة الأغانى الأمريكية مايلى سايروس لاستضافة العرض الكوميدى فى وقت متأخر من الليل على تلفزيون إن بى سى الذى تم بثه فى أكثر من 100 دولة لأول مرة: "فى بعض الأحيان بعد أن أقول شيئًا يجب أن أقول،" أعنى الذى - التي'.

وأشار إلى تغريدته "69 يومًا بعد 4/20 مرة أخرى هاها"، لكنه لم يذكر تغريدة 2018 التى تسببت له فى مشكلة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وفقًا لتقارير The Verge، كما كشف "ماسك" أنه أول شخص مصاب بمتلازمة أسبرجر يتم استضافته فى برنامج SNL.

وتعد متلازمة أسبرجر (AS)، والمعروفة أيضًا باسم أسبرجر، هى اضطراب تنموى عصبى يتميز بصعوبات كبيرة فى التفاعل الاجتماعى والتواصل غير اللفظي، إلى جانب أنماط السلوك والاهتمامات المقيدة والمتكررة، لكن طوال البرنامج التلفزيوني، كان ماسك يمزح ويسخر من نفسه، قائلاً إن الناس فى بعض الأحيان لا يعرفون ما يمكن توقعه منه.