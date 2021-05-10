شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 تطبيقات على هاتفك توفر لك قيادة أكثر أمانا لسيارتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بقدر ما، يمكن أن تكون الهواتف الذكية مشتّتا رئيسيا للانتباه أثناء قيادة السيارة، إلا أنها يمكن أيضا أن تضمن لك قيادة أكثر أمانا، ولكن عن طريق تحميل عدد من التطبيقات التي تساعدك على ذلك، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "بوبيولار ساينس" أن تقنيات التحكم الصوتي الموجودة حاليا في بعض الهواتف وتتوافق مع بعض السيارات، يمكنها أن تجعلك تركز على الطريق وتؤدي الكثير من المهام عبر هاتفك.

وجاءت أبرز التطبيقات التي يمكنها مساعدك على القيادة الآمنة لسيارتك وأداء مختلف المهام على النحو التالي:

1- سبوتيفاي

يعتمد حاليا تطبيق "سبوتيفاي" للبث الموسيقي تقنية الأوامر الصوتية، والمتوافقة مع عدد كبير من السيارات حول العالم، وعندما تقوم بتحميل التطبيق، سيكون رفيقك المثالي في القيادة، فعند فتحه سيقوم بتشغيل أغانيك المفضلة، ويمكنك أن تطلب أي أغنية لتشغيلها ويمكنه أن يرتب لك قوائم الأغاني حسب رغبتك ومن دون أن تمسك الهاتف.

ويتميز سبوتيفاي أيضًا بوضع عرض السيارة - وهو واجهة مبسطة ومحدودة يسهل قراءتها في لمح البصر. تبدأ هذه الميزة عندما يكتشف التطبيق اتصال بلوتوث بجهاز استريو السيارة.

2- موسيقى أمازون

لن يكون من المفاجئ أن يستخدم تطبيق "موسيقى أمازون" المساعد الشخصي الذكي "أليكسا" للتحكم دون استخدام اليدين، ويمتلك أليكسا إمكانيات فائقة الذكاء، للتعرف على معظم الأوامر، اطلب منه تشغيل الأغاني أو الألبومات أو الفنانين، أو اطلب قائمة تشغيل بالاسم، يمكنك حتى أن تطلب سماع الأغاني التي تمت تصفيتها حسب الحالة المزاجية، أوتشغيل الموسيقى التي كنت أستمع إليها صباح الأحد.

كما يمكن أن ترتبط بسهولة على استريو السيارة بتقنية البلوتوث، كما يمكن تشغيله يدويا باستخدام الكابل.

3- خرائط جوجل

دمجت شركة "جوجل" حاليا مساعدها الشخصي الذكي بالكامل مع وضع التنقل لخرائط جوجل، وهو ما يمنحك الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأوامر والميزات التي يمكنك الاتصال بها باستخدام صوتك أثناء القيادة، لكن تلك التقنيات لـ"جوجل مابس" متاحة فقط على نظام "أندرويد"، ويمكن استخدامه لمعرفة الطرق والازدحام وقراءة البريد الوارد والرد على الاتصالات، وحتى تنفيذ أوامر الموسيقى.

4- خرائط آبل

على الرغم أن شركة "آبل" لم توفر إعدادا خاصا لمساعدها الشخصي "سيري" أثناء القيادة، لكنه يمكن استخدامه أيضا أثناء القيادة بطريقة مثالية لكل مستخدمي أجهزة "آي أو إس" من هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد"، ويمكن أن ينفذ "سيري" على خرائط آبل كل المهام المطلوبة منه من الرد على رسالة أو اتصال أو الاتصال برقم ما، أو تشغيل الموسيقى أو إظهار إرشادات التنقل.