شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة لقصص انستجرام تتعلق بـ"النصوص".. كيف تستخدمها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة انستجرام ميزة جديدة تتعلق بإضافة تسميات توضيحية يتم إنشاؤها تلقائيًا إلى Stories، وهى الميزة التى كشفت تقارير سابقة أن الشركة تعمل على تطويرها، حيث أعلنت الشركة عبر تويتر أنها أضافت الآن ملصقًا جديدًا للقصص والذى سيحول تلقائيًا ما يقوله المستخدمون إلى نص - مما يجعله يعمل بشكل أساسى مثل النسخ المباشر.

وفى تغريدة لها، قالت الشركة إنه من المقرر طرح نفس الوظيفة لـ Reels قريبًا أيضًا، ولكن فى الوقت الحالي، تم تفعيله "فى عدد قليل من البلدان"، ولتمكين التسميات التوضيحية التى تم إنشاؤها تلقائيًا فى "القصص"، إليك ما عليك القيام به:

1. افتح Instagram

2. أنشئ قصة

3. اضغط على أيقونة الملصق فى الأعلى

4. ابحث عن التسميات التوضيحية وحددها

5. اختر الخط واللون لتظهر التسميات التوضيحية

وعلى الرغم من أن انستجرام لم يذكر على وجه التحديد، إلا أن تقريرًا صادر عن The Verge يشير إلى أن ميزة التسمية التوضيحية التلقائية للقصص متاحة فقط فى "البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية"، ونظرًا لأن التسمية التوضيحية التلقائية يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولديها بالتأكيد مجال للخطأ، فإن الميزة ستأتى مع دعم لتعديل "الكلمات الفردية فى التسميات التوضيحية لتصحيح التهجئة أو علامات الترقيم أو أى كلمات لم يتم نسخها بدقة".