شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Clubhouse يصل لمستخدمى أندرويد فى الولايات المتحدة.. والإطلاق العالمى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أخيرا تطبيق الشبكات الاجتماعية Clubhouse القائم على الصوت فقط إلى نظام أندرويد، وذلك بعد مرور عام على ظهوره لأول مرة على نظام iOS الأساسي، حيث أصبح التطبيق متاحًا الآن لمستخدمى أندرويد أيضًا.

وأطلقت الشركة الإصدار التجريبى من نسخة أندرويد على متجر Play للمستخدمين فى الولايات المتحدة، وقالت الشركة أيضًا إن التطبيق سيتم توفيره قريبًا فى البلدان الأخرى الناطقة باللغة الإنجليزية، وقالت الشركة فى منشور بالمدونة، "اليوم، يسعدنا أن نشارك أن Clubhouse لنظام أندرويد سيبدأ فى طرح الإصدار التجريبى على الفور، وسنبدأ تدريجيًا، مع الولايات المتحدة اليوم، تليها البلدان الأخرى الناطقة باللغة الإنجليزية ثم باقى الدول العالم، وبلغت قيمة الشبكة الاجتماعية القائمة على الصوت 4 مليارات دولار فى حملة جمع التبرعات الأخيرة.

واكتسب التطبيق شعبية كبيرة العام الماضى ويستخدمه العديد من المشاهير والمستثمرين والسياسيين ورجال الأعمال البارزين، وقد بدأ Clubhouse العمل على إصدار أندرويد من التطبيق فى وقت سابق من هذا العام وبدأ الاختبار التجريبى هذا الشهر.

وقالت الشركة: "خطتنا خلال الأسابيع القليلة المقبلة هى جمع التعليقات من المجتمع وإصلاح أى مشكلات نراها والعمل على إضافة بعض الميزات النهائية مثل المدفوعات وإنشاء النادى قبل طرحها على نطاق أوسع"، وبالنسبة لأولئك غير المدركين، يعد Clubhouse تطبيق وسائط اجتماعية صوتى فقط.

وبمجرد دخولك إلى Clubhouse، يمكنك تسجيل الدخول والخروج من الدردشات المختلفة وفقًا لمجالات اهتمامك، لديك الخيار للتعبير عن أفكارك أو مجرد الاستماع إلى ما يحدث حول الغرف المختلفة.