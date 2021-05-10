تكنولوجيا: ابل تعمل على تطوير وحدة تحكم هجينة للألعاب بتصميم محمول وكرت شاشة محسن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في العمل على تطوير وحدة تحكم في الألعاب بتصميم هجين محمول، والتي تأتي بتحسينات في كرت الشاشة، مع رقاقة معالج جديدة.

قدمت شركة ابل جهاز Apple TV 4K خلال الفترة الماضية يرقاقة معالج A12 Bionic إلا أن الجهاز لم يأتي بترقية كبيرة، كما لا يستهدف الجهاز دعم المستخدمين بآداء جيد في الألعاب.

واليوم تؤكد أحدث التقارير على تطوير ابل لجهاز جديد يأتي بتصميم هجين وتحسينات في كرت الشاشة، كما يتميز بتصميم محمول ويستهدف دعم المستخدم بآدء أفضل في الألعاب.

ولقد نشر التقرير الجديد عبر Wccftech الذي رصد تفاصيل حول وحدة التحكم المرتقبة في موقع Clien الكوري، حيث أكد التقرير على أن وحدة التحكم المحمولة القادمة من ابل تتميز بتصميم يحاكي Nintendo Switch.

أيضاً يؤكد التقرير على أن ابل تستهدف اللاعبين بشكل خاص بإصدارها القادم من وحدات التحكم، ومن المتوقع أن يتضمن الجهاز القادم نظام تبريد فعال، كما تأتي وحدة التحكم الهجينة بإصدار جديد من رقاقات المعالج الذي يختلف عن سلسلة معالجات A وM الحالية.

كما كشف التقرير عن محادثات بين ابل ومطوري الألعاب مثل Ubisoft لدعم خدمة الألعاب Apple Arcade بعناوين حصرية خلال الفترة القادمة.

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