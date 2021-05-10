تكنولوجيا: Honor تحدد يوم 18 من مايو للإعلان الرسمي عن سلسلة Honor Play 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Honor إعلان تشويقي اليوم لتكشف من خلاله عن موعد مؤتمرها القادم المقرر عقده في 18 من مايو للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Honor Play 5.

تنطلق سلسلة Honor Play 5 لاحقاً هذا الشهر بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، كما تقدم Honor هذه الإصدارات بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية، ومن المتوقع أيضاً أن تأتي الهواتف بشاشة OLED حيث لا تتضمن الإصدارات الجديدة مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، لذا قد يأتي مستشعر البصمة مدمج في الشاشة.

ولقد أكد الإعلان التشويقي الذي نشر اليوم على منصة Weibo، على أن إعدادات الكاميرة الخلفية المميزة بوحدة مربعة الشكل، مع فلاش LED يتوسط المستشعرات.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن الإصدارات القادمة تتضمن كلاً من هواتف Honor Play 5 وHonor Play 5 Pro، حيث يأتي كلا الهاتفين بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما تتميز الهواتف بشاشات OLED بحجم 6.53 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 800U.

كما تشير التسريبات إلى أن أحد هاتفي Honor Play 5 يأتي بتصميم فائق النحافة 7.46مم، ووزن 179 جرام، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بقدرة بطارية 3800 mAh، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث الرسمي المرتقب في 18 من مايو.

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