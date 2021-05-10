شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تعرض خط أنابيب رئيسي للوقود بأمريكا لهجوم إلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحد أكبر خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة إلى انقطاع بعد هجوم إلكتروني حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن كولونيال بايبلاين، الذي ينقل 45 في المائة من إمدادات الوقود لشرق الولايات المتحدة، قال في بيان إنه قام بوقف "بعض الأنظمة عن العمل لاحتواء التهديد ، الذي أوقف مؤقتًا جميع عمليات خطوط الأنابيب و أثرت على بعض أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا ".

ووفقًا لموقع the verege، يبلغ طول خط الأنابيب 5500 ميل ويحمل وقود الطائرات والبنزين المكرر من ساحل الخليج إلى نيويورك ، وفقًا لصحيفة التايمز ، وينقل حوالي 2.5 مليون برميل يوميًا.

لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم استهدف أنظمة التحكم الصناعية التابعة لشركة كولونيال أو ما إذا كان الهجوم قد تم بواسطة قراصنة حكوميين أجانب. ذكرت صحيفة واشنطن بوست ، نقلاً عن مسؤول أمريكي مطلع على الأمر، أن الحادث كان هجوم فدية.

قالت ألفاريتا، كولونيال التي تتخذ من جورجيا مقراً لها ، إنها أشركت "شركة أمن إلكتروني رائدة تابعة لطرف ثالث" للتحقيق في طبيعة ونطاق الحادث، وقد اتصلت بإنفاذ القانون.

ذكرت صحيفة التايمز أنه من غير المحتمل أن يتسبب الإغلاق في حدوث اضطراب فوري للمستهلكين ، حيث يذهب معظم الوقود إلى صهاريج التخزين، وقد شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا في استخدام الطاقة بسبب الوباء. لا يزال من غير الواضح إلى متى قد يظل خط الأنابيب مغلقًا.