شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى .. كيفية تسجيل الشاشة على جهاز iPad فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك كل جهاز iPad تسجيل الشاشة، ويمكنك الاستفادة من هذه الميزة خاصة إن كنت تقوم بعمل فيديو تعليمي يوضح كيفية استخدام تطبيق، أو توثيق خطأ للدعم الفني، أو إظهار جانب من فوزك داخل لعبة، ويمكنك تسجيل الشاشة على جهاز iPad من خلال خطوات بسيطة، نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".





تمكين تسجيل الشاشة على جهاز iPad في خطوات

1. ابدأ تطبيق "الإعدادات"، وانتقل لأسفل للضغط على "مركز التحكم".

2. اضغط على "تخصيص عناصر التحكم".

3. ستظهر لك قائمة بميزات مركز التحكم، إذا كان "تسجيل الشاشة" يحتوي على علامة زائد خضراء بجانبه، فاضغط فوق علامة الجمع، وإذا كانت تحتوي على علامة ناقص حمراء بدلاً من ذلك، فاتركها وهذا يعني أنه تم تمكينها بالفعل.



كيفية تسجيل الشاشة على جهاز iPad كيفية تسجيل الشاشة على جهاز iPad 1. عندما تكون جاهزًا للتسجيل، افتح "مركز التحكم" عن طريق التمرير سريعًا لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للشاشة.

2. اضغط على زر التسجيل، وهو عبارة عن دائرة بها نقطة بداخلها، ويجب أن ترى الدائرة تتحول إلى عد تنازلي مدته ثلاث ثوان، ثم تتحول إلى اللون الأحمر للإشارة إلى التسجيل، ويمكنك استخدام وقت العد التنازلي لإغلاق مركز التحكم.

كما أنه بعد بدء التسجيل، سترى مؤشر تسجيل صغير في الجزء العلوي من الشاشة، وإذا ضغطت مع الاستمرار على زر التسجيل، فيمكنك أيضًا تشغيل الميكروفون لتوضيح تسجيل الشاشة، أو اختيار تطبيق لإرسال الفيديو إليه تلقائيًا بمجرد الانتهاء.

3. عندما تكون مستعدًا لإيقاف التسجيل، اضغط على مؤشر التسجيل ثم اضغط على "إيقاف"، ويمكنك أيضًا فتح مركز التحكم والضغط فوق زر التسجيل مرة أخرى.