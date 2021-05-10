شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى .. كيفية تسجيل الشاشة على جهاز iPad فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر
تمكين تسجيل الشاشة على جهاز iPad في خطوات
1. ابدأ تطبيق "الإعدادات"، وانتقل لأسفل للضغط على "مركز التحكم".
2. اضغط على "تخصيص عناصر التحكم".
3. ستظهر لك قائمة بميزات مركز التحكم، إذا كان "تسجيل الشاشة" يحتوي على علامة زائد خضراء بجانبه، فاضغط فوق علامة الجمع، وإذا كانت تحتوي على علامة ناقص حمراء بدلاً من ذلك، فاتركها وهذا يعني أنه تم تمكينها بالفعل.
كيفية تسجيل الشاشة على جهاز iPad
1. عندما تكون جاهزًا للتسجيل، افتح "مركز التحكم" عن طريق التمرير سريعًا لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للشاشة.
2. اضغط على زر التسجيل، وهو عبارة عن دائرة بها نقطة بداخلها، ويجب أن ترى الدائرة تتحول إلى عد تنازلي مدته ثلاث ثوان، ثم تتحول إلى اللون الأحمر للإشارة إلى التسجيل، ويمكنك استخدام وقت العد التنازلي لإغلاق مركز التحكم.
كما أنه بعد بدء التسجيل، سترى مؤشر تسجيل صغير في الجزء العلوي من الشاشة، وإذا ضغطت مع الاستمرار على زر التسجيل، فيمكنك أيضًا تشغيل الميكروفون لتوضيح تسجيل الشاشة، أو اختيار تطبيق لإرسال الفيديو إليه تلقائيًا بمجرد الانتهاء.
3. عندما تكون مستعدًا لإيقاف التسجيل، اضغط على مؤشر التسجيل ثم اضغط على "إيقاف"، ويمكنك أيضًا فتح مركز التحكم والضغط فوق زر التسجيل مرة أخرى.