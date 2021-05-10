شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تغيير أولوية شبكات WiFi على جهاز Mac الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد شبكة WiFi من الركائز المهمة في الحياة العملية، لذا فإن اتصال البعض بشبكة خاطئة أو بطيئة، يشعره بالانزعاج الشديد، في كثير من الأحيان يتم إعادة ضبط جهاز التوجيه الخاص بك بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونتيجة لذلك أعاد جهاز Mac الاتصال به على قناة 2.4 جيجا هرتز بدلاً من قناة 5 جيجا هرتز وفقا لما نقله لموقع TheNextWeb.

ستدرك بعد العمل لبضع دقائق وملاحظة أن جميع الصفحات يتم تحميلها بسرعة أبطأ.

كان الحل بسيطًا ما عليك سوى تغيير أولوية شبكة WiFi المحفوظة ، بحيث تتصل بقناة 5 جيجاهرتز تلقائيًا. إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

انقر فوق شعار Apple في شريط القائمة على جهاز Mac الخاص بك، وانقر فوق تفضيلات النظام.

توجه إلى إعدادات الشبكة وانقر على زر متقدم.

سترى شبكات WiFi مدرجة هناك. سيكون عليك ببساطة سحبها بترتيب تفضيلات الاتصال، تحصل الشبكة العليا على أولوية أعلى.

هذا مفيد للغاية عندما يكون لديك شبكات متعددة في منزلك أو عملك أو المقاهي التي تزورها.

يمكنك أيضًا إزالة الشبكات المتكررة التي لا تتصل بها غالبًا من القائمة.