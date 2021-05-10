شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية رسم طريق مفقود على خرائط Google والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد خرائط Google طريقة رائعة للعثور على طريقك في جميع أنحاء مدن وبلدات العالم. ومع ذلك، فهي ليست مثالية. قد تجد نفسك في طريق مسدود في التطبيق، بينما هناك طريق جيد تمامًا أمامك في الواقع وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ولكن أتاح تطبيق جوجل الخرائط رسم هذه الطرق على الخريطة بنفسك - ما يمهد الطريق للمسافرين المستقبليين الذين يعتمدون على التطبيقات.

إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

افتح خرائط Google على سطح المكتب.

توجه إلى المكان الذي تريد رسم الطريق فيه.

انقر فوق قائمة في الجزء العلوي الأيسر ثم انقر فوق خيار "تحرير الخريطة".

انقر على "الطريق المفقود" وحدد الطريق المفقود عن طريق رسم الخطوط.

بمجرد أن يتحقق الفريق من هذه التعديلات ، سيوافقون على التغييرات ويضيفون الطريق الجديد. سهلت خرائط Google أيضًا إعادة تسمية الطرق والإبلاغ عن إغلاق الطريق باستخدام مخططات زمنية باستخدام محرر طريق سطح المكتب الجديد.

يتم طرح محرر الطرق الجديد هذا في أكثر من 80 دولة خلال الأشهر القادمة ، لذلك قد تضطر إلى الانتظار قليلاً قبل إعادة رسم خريطة العالم.