شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جدول بيانات جوجل قد يمكن المستخدمين من التواصل مع الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعمل في وظيفة تحتاج فيها بانتظام إلى جمع معلومات الاتصال من الشركات؟ وهل تجد أنها مهمة مزعجة ومستهلكة للوقت بشكل غير ضروري لفرز تصميمات الويب المتغيرة باستمرار، للعثور على زر واحد أو جزء من المعلومات التي تبحث عنها بالفعل؟ لا مزيد من البحث حيث يوجد حلول للمساعدة وفقا لموقع TheNextWeb.

تحتوي جداول بيانات Google على بعض الوظائف التي يمكنها الفرز من خلال محتوى موقع الويب أو HTML من الناحية الفنية. للحصول على أجزاء محددة جدًا من HTML ، تستخدم جداول بيانات Google تنسيق بيانات منظمة يسمى XML ولغة استعلام ذات صلة تسمى XPath.

تم إنشاء هذه الصيغة في جداول بيانات Google على النحو التالي: = IMPORTXML (url ، xpath_query).

على سبيل المثال ، يمكن أن يكون لديك استعلام XPath يشير إلى جميع الروابط الموجودة على صفحة ويب معينة (= IMPORTXML (url ، “// a / @ href”) ، ولكن أيضًا إلى عنصر واحد محدد مثل عنوان صفحة الويب (= IMPORTXML (url ، “// title”).

هناك العديد من أوراق الغش والبرامج التعليمية الخاصة بـ XPath المتاحة على الويب والتي يمكن أن تساعدك في صياغة الاستعلامات الصحيحة.

لتوضيح ما الأمر قال موقع TheNextWeb، استخدمنا هذه الصيغ (وبعض الصيغ الأخرى) لإنشاء نموذج صغير لجداول بيانات Google. يأخذ عنوان url كمدخل ، ثم يجمع تلقائيًا عناوين البريد الإلكتروني الفريدة وأرقام الهواتف وأسماء Skype وصفحات LinkedIn وحسابات Twitter وصفحات Facebook وحسابات Instagram التي يمكن العثور عليها في تلك الصفحة. ولاستخدامه أو تعديله ، قم بعمل نسخة من المستند أولاً باستخدام قائمة "ملف".