شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جدول بيانات جوجل قد يمكن المستخدمين من التواصل مع الشركات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هل تعمل في وظيفة تحتاج فيها بانتظام إلى جمع معلومات الاتصال من الشركات؟ وهل تجد أنها مهمة مزعجة ومستهلكة للوقت بشكل غير ضروري لفرز تصميمات الويب المتغيرة باستمرار، للعثور على زر واحد أو جزء من المعلومات التي تبحث عنها بالفعل؟ لا مزيد من البحث حيث يوجد حلول للمساعدة وفقا لموقع TheNextWeb.
تم إنشاء هذه الصيغة في جداول بيانات Google على النحو التالي: = IMPORTXML (url ، xpath_query).
على سبيل المثال ، يمكن أن يكون لديك استعلام XPath يشير إلى جميع الروابط الموجودة على صفحة ويب معينة (= IMPORTXML (url ، “// a / @ href”) ، ولكن أيضًا إلى عنصر واحد محدد مثل عنوان صفحة الويب (= IMPORTXML (url ، “// title”).
هناك العديد من أوراق الغش والبرامج التعليمية الخاصة بـ XPath المتاحة على الويب والتي يمكن أن تساعدك في صياغة الاستعلامات الصحيحة.