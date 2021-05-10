شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. هكذا يمكنك تجاهل الإشعارات الكثيرة من مجموعات واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نظام إدارة إشعارات واتس آب غني بالميزات بالفعل حيث يمنح المستخدمين خيار إيقاف تشغيل الإشعارات للمحادثات الفردية والمحادثات الجماعية والمكالمات، ولكن حتى بعد إيقاف تشغيل هذه الإشعارات، لا يزال واتس آب يخطرك عندما يذكرك شخص ما أو يرد على رسائلك المرسلة.

وقد يكون هذا مزعجًا خاصةً عندما لا ترغب في الانزعاج أو تلقي أي إخطارات من المجموعات الصامتة، لذلك فهناك حل بديل لذلك سيؤدي إلى إيقاف تشغيل جميع الإشعارات، لكن من المهم أن نفهم أن واتس آب لا يمنح هذا الخيار لإيقاف تشغيل الإشعارات المذكورة، ولكن وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، يمكن للمستخدمين القيام بذلك عن طريق إيقاف تشغيل الإشعارات من مستخدمين معينين بشكل فردي.

ووفقًا للتقرير، تعمل هذه الطريقة مع أنظمة التشغيل Android و iOS وإليك ما عليك القيام به.

1. افتح الدردشة الجماعية على هاتفك الذكي ثم اضغط على اسم المجموعة من الأعلى.

2. قم بالتمرير لأسفل وتوجه إلى قائمة الأعضاء، هناك، اضغط على رقم الاتصال أو الاسم (إذا تم حفظه على هاتفك الذكي).

3. هنا ، اختر الخيار رسالة ثم سيفتح نافذة الدردشة الخاصة بدردشة معينة.

4. انقر مرة أخرى على جهة الاتصال من الأعلى ثم قم بإيقاف تشغيل خيار كتم صوت التنبيهات.