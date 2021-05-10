“AIR 2S”.. أول طائرة مسيرة تلتقط صورا ومقاطع فيديو بدقة 4k

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 01:09 صباحاً - تشهد الأسواق العالمية تناميًا كبيرًا على طلب الطائرات من دون طيار أو ما يُعرف بالـ”درون”.

كشفت شركة DJI مؤخرا عن طائرتها AIR 2S المسيّرة الجديدة التي تعتبر أول طائرة مسيّرة بهذا الحجم تلتقط صورا ثابتة بدقة 20 ميجابكسل أو مقاطع فيديو بدقة 5.4K، بمعدل 30 إطار في الثانية، أو فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية و150 ميجابت في الثانية.

وتأتي الكاميرا المتطورة مع مستشعر جديد مقاسه 1 بوصة كان متوفرا مسبقا فقط في الطائرات الأكبر حجما ووزنا.

وتعتبر Air 2S طائرة مسيّرة منخفضة التكلفة، لكنها قوية الأداء ومناسبة لمنشئي المحتوى الذين يسعون إلى تصوير اللقطات السينمائية بسهولة.

وقالت شركة DJI إنها تواصل تمكين عملية إنشاء المحتوى المتميز بسهولة مع ميزة MasterShots الجديدة التي تستخدم لتعيين مسار الطائرة تلقائيا أثناء تسجيل الفيديو، وعند الانتهاء من الرحلة، تقوم DJI Air 2S بدمج اللقطات تلقائيا تحت موضوع واحد لإنشاء مقطع فيديو ملفت ومذهل.

وتأتي طائرة Air 2S لتُقدّم المزيد من المزايا المتطورة بما في ذلك مستشعر الإطار الكامل ونظام الذكاء الاصطناعي المطوّر، إضافةً إلى توافق الطيارة الجديدة مع التحكم عبر Motion Control ونظارات FPV Goggles.

وبحسب الشركة، يتيح الحد الأقصى لوقت الرحلة الذي يبلغ 31 دقيقة في طيارة DJI Air 2S المسيّرة وأجهزة استشعار العوائق رباعية الاتجاهات، للشخص الذي يتحكم بها، التركيز على التصوير، بينما تحذره أنظمة أمان الطائرة المستخدم عند الاقتراب من العقبات.

ويُعد APAS 4.0 نظام الطيران الآلي الأكثر تقدماً في أي طائرة مسيّرة لدى DJI، ويقوم عند تشغيله بالمناورات التلقائية بسلاسة حول العقبات.

وتوفر تقنية O3 النسخة الثالثة من OcuSync لدى شركة DJI تقنية النقل الأكثر موثوقية في سوق الطائرات المسيرة في هذه الطائرة المحمولة والقابلة للطي كي يطمئن المستخدمون أن اتصالهم مستقر.

ويتضمن وضع FocusTrack الذي تمت ترقيته عن سابقه مجموعة من الأوضاع المبرمجة مثل Spotlight 2.0 وActiveTrack 4.0 وPoint of Interest 3.0 التي تحاكي تركيز وتحكم وحركة مصور الفيديو المحترف بسهولة.

وتقول الشركة إنها زودت الكاميرا بخاصية ”التقريب الرقمي“ الجديدة التي تتيح الاقتراب من موضوع التصوير دون تحريك الطائرة المسيّرة، وتتيح كذلك التقريب أكثر 4 مرات بدقة 4K ومعدّل 30 إطارًا في الثانية، وأكثر 6 مرات بدقة 2.7K بمعدّل 30 إطارًا في الثانية، وأكثر 4 مرات بدقة 2.7K بمعدّل 60 إطارًا في الثانية، وأكثر 6 مرات بدقة 1080 بكسل ومعدل 60 إطارًا في الثانية، وأكثر 8 مرات بدقة 1080 بكسل ومعدّل 30 إطارًا في الثانية.

ويعمل المحور الميكانيكي ثلاثي المحاور الشهير من DJI على تثبيت اللقطات للحصول على جودة احترافية، كما تم تزويد الطائرة بـ8 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ويمكن للمستخدمين اختيار التصوير بمعدل H264 أوH265 حسب تفضيلاتهم للحصول على تفاصيل الصورة وسعة التخزين المناسبة لهم، ويمكنهم أيضاً الاختيار بين 3 ملفات ألوان للفيديو، وهي: عادي (8 بت) وD-Log (10 بت) أو HLG (10 بت) التي تطابق احتياجات الفيديو لديهم.

إضافةً إلى خيارات الصور القياسية مثل Timed Photo وAEB وPanoramas، يسجل وضع SmartPhoto في طائرة DJI Air 2S الصور بدقة 20 ميجابكسل باستخدام التحليل المتطور للمشهد والتعلم العميق لاختيار أفضل 3 خيارات لإنشاء الصورة الأجمل تلقائياً، ومنها: HDR وHyperlight وScene Recognition.

ويدمج وضع HDR العديد من الصور معاً للحصول على مشهد حيوي، بينما صمم وضع Hyperlight لسيناريوهات الإضاءة المنخفضة، ويستطيع وضع Scene Recognition التعرف على العديد من المشاهد الشائعة وتطبيق تعديلات الكاميرا لالتقاط الصور المذهلة.

وتستخدم طيارة DJI Air 2S أحدث إصدار من تطبيق DJI Fly، الذي يضم مجموعة كبيرة من المعلومات والبرامج التعليمية لدفع الطيارين الجدد إلى الجو بسرعة كبيرة.