أنستغرام تعتذر.. والسبب حذف منشورات في يوم “النساء”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قدمت منصة أنستغرام المملوكة لشركة فيسبوك اعتذارها عن حذف ملايين المنشورات والقصص لبعض مستخدميها، يوم الأربعاء الماضي الذي وافق يوم “النساء المقتولات”.

واليوم الوطني للتوعية بالنساء من السكان الأصليين المفقودات والمقتولات، هو مناسبة تحييها منظمات مدنية في أمريكا وكندا بشكل سنوي للتوعية بحقوق الأمم الأصلية في تلك المناطق كالاسكيمو والملونين.

وكانت عدة منظمات مثل Red Dress قد نشرت العديد من المنشورات للتوعية بهذا اليوم، لكن تلك القصص حذفت وهو ما دفع المنظمات للتساؤل حول ما إذا كانت منشوراتها قد تم حذفها عن عمد.

“نحن آسفون”

لكن آدم موسيري رئيس أنستغرام اعتذر رسميا قائلا إن الحذف لم يكن متعمدا، وأن منصته لا تحمل أي مآخذ على تلك المناسبة.

ويقول موسيري إن سبب الحذف هو خلل فني.

وأوضح: “هذا اليوم مهم للغاية لزيادة الوعى بهذه القضية الحرجة ودعم مجتمع السكان الأصليين على أنستقرام”.

وأضاف: “نعتذر لكل من شعروا أنهم لا يستطيعون لفت الانتباه إلى هذه الأمور المهمة والعديد من القضايا الأخرى في جميع أنحاء العالم”.

التعويل على “التواصل الاجتماعي”

وقالت أنستغرام إن الخلل لم يؤثر فقط على منشورات التوعية بيوم النساء من السكان الأصليين، لكنه شمل قصص أخرى في جميع أنحاء العالم.

ويقول النشطاء إن قضية ارتفاع معدلات العنف ضد السكان الأصليين، وخاصة النساء والفتيات، لا تحظى بالاهتمام الكافي.

ويعول هؤلاء على منصات التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على تلك القضية، والتوعية بها.