تكنولوجيا: Sharp تؤجل حدث AQUOS R6 المقرر عقده في 10 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Sharp عن تأجيل موعد الحدث الذي تقرر في السابق عقده في 10 من مايو دون أن تكشف الشركة عن الموعد الجديد للحدث.

كانت شركة Sharp قد أشارت مؤخراً إلى خططها لإطلاق حدث جديد في 10 من مايو للإعلان الرسمي عن هاتف Sharp AQUOS R6، إلا أن العملاق الياباني عادت لتؤكد على Twitter على تأجيل هذا الحدث.

ولقد أكدت شركة Sharp على خططها للإعلان لاحقاً عن موعد أخر لعقد حدث Sharp AQUOS R6، من جانب أخر كشفت الإعلانات التشويقية التي نشرت من الشركة مؤخراً على تويتر عن بعض تفاصيل Sharp AQUOS R6.

ومن المقرر أن يأتي هاتف Sharp AQUOS R6 بشاشة منحنية مع مستشعر في ثقب الشاشة يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، بينما تتضمن الكاميرة الخلفية إعدادات مزدوجة أي أقل من الإصدار السابق AQUOS R5G، إلا أن كاميرة الإصدار الجديد طورت مع Leica.

أيضاً من المقرر أن يضم AQUOS R6 شاشة مميزة بجودة عرض QHD بلس، ومعدل تحديث مرتفع، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888، وتأتي الشاشة بطبقة حماية من Gorilla Glass، ايضاً يدعم الهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

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