شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسنجر يصل لـ 5 مليارات تحميل على Google Play والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تطبيق المراسلة ماسنجر، التابع لشركة فيس بوك، ثالث تطبيق غير تابع لشركة جوجل يحقق 5 مليارات عملية تثبيت على جوجل بلاي، ليدخل بذلك نادي المليارات الخمسة إلى جانب عدد من التطبيقات الأخرى.

ووفقاً لموقع androidpolice، لم يسبق ماسنجر إلى هذا الإنجاز من التطبيقات غير التابعة لجوجل سوى تطبيقين، وهما تطبيق فيس بوك عام 2019 وتطبيق واتس اب في بداية عام 2020، وكلاهما تابعان لنفس الشركة، فيما تشمل تطبيقات جوجل التي تجاوز عدد مرات تحميلها حاجز 5 مليارات كل من يوتيوب وخرائط جوجل وتطبيق البريد الإلكتروني Gmail وغيرها من التطبيقات البالغ عددها حتى الآن 14 تطبيقاً شاملة تطبيقات فيسبوك الثلاثة المذكورة.

وتظهر هذه الأرقام مدى اعتماد الناس على شركة فيس بوك وتطبيقاتها من أجل التواصل، وتعمل الشركة على تعزيز إمبراطورية الدردشة والمراسلة الخاصة بها، وذلك من خلال توفير خاصية التواصل العابر للمنصات، حيث تسعى لتمكين المستخدمين من التواصل فيما بين تطبيقات المراسلة التابعة لها، لكن لا يزال أمامها عمل كبير لتقوم به، خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الأمني.

يذكر أن تطبيق ماسنجر لم يحصل بعد على خاصية التشفير من الطرف إلى الطرف، وقد يستغرق تحقيق ذلك مدة زمنية ليست بالقصيرة.